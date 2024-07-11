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社會 社會焦點 保障人權

4彈命中吳明達2人雙手雙腳！神準槍手完事投案　8月孕妻幫找律師

記者邱中岳／台北報導

前威震集團董事長吳明達在10日下午5時許遭槍手伏擊，槍手8秒連開5槍，有4槍命中2人，導致吳雙手遭子彈貫穿，另外貼身司機則是雙腳，槍手「神準」完事投案，表示自行將車開到寧夏路超商通知妻子將車開走，因妻子即將臨盆，找了1名男子協助將車子開往停車場停放，但事後車又在北市亂竄，警方攔下車輛，將2人帶回警局說明。

警方調查，33歲的彭姓男子，原是屏東地方聚合成員，與妻子在北市大同區經營咖啡廳，供稱不滿被威震集團前董事長吳明達小弟收保護費，在10日下午5時許，前往北市天龍三溫暖伏擊吳，現場擊發5槍，吳明達雙手掌中彈，隨身的囊姓司機雙腳也各中1槍，監視器曝光，發現現場8秒內傳出5聲槍響，其中有4槍命中吳明達以及貼身司機，幾乎「彈無虛發」。

▲▼警方將彭姓槍手犯案車輛帶回警局採證。(圖／記者邱中岳攝）

▲警方將彭姓槍手犯案車輛帶回警局採證。（圖／記者邱中岳攝）

彭姓男子開完槍隨即到北市警局大同分局寧夏派出所投案，並交出制式手槍以及剩餘的11顆子彈，原本聲稱是搭小黃投案，但是又改口是自行開車投案，車子交代25歲的邱姓妻子開走，但是因為邱妻懷胎8個月即將臨盆，所以邱又找了22歲的蔡姓男子協助將車開回民權西路的住處地下停車場停放。

警方透過追查，發現事後犯案車輛往北市大安區羅斯福路3段行駛，警方也立刻前往攔查，並且查獲車輛以及邱妻以及蔡姓男子2人，並將邱、蔡帶回警局，另外一併將犯案車輛一併帶回交由鑑識人員採證。

▲▼警方將彭姓槍手犯案車輛帶回警局採證。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲彭姓槍手犯案後告知妻子將車開走，並告知涉槍擊案，要妻子去找律師。（圖／記者邱中岳翻攝）

事後邱女表示，當時彭有打電話告知汽車停放位置，除了要車之外，也告知妻子犯下槍擊案，要她找律師，所以2人才會開車前往律師事務所，目前彭姓男子正由律師陪同，接受警方偵訊；警方10日也先行前往醫院對受傷的吳明達等人製作筆錄，但吳並不知為何遭槍擊，警方也正逐一突破彭嫌心防，確認犯案動機。

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