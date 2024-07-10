吳明達挨槍「雙掌被貫穿」　江湖中人曝：疑因「這2事」引戰

▲吳明達遭槍擊，知情人士透露可能是酒會惹到長輩，或者是土地開發惹禍。(圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市大同區天龍三溫暖10日下午5時許傳出槍擊案，1人腿部中彈、1人手部中槍，其中1人為吳明達，嫌犯在開槍後立刻到北市警局大同分局寧夏派出所投案，警方懷疑並不單純，不排除是江湖恩怨引起，或因為大同區土地開發利益而開槍。

警方調查，前任威震集團董事長吳明達，在將集團事務交接給旗下小弟打理，卻在10日下午5時許遭33歲彭姓男子開槍襲擊，導致囊姓司機腳部中2槍、吳明達則是手部中2槍，2人中槍後自行前往醫院就醫。

警方追查發現，彭姓槍手一路都在胡說八道，先是謊稱自行搭小黃投案，又說開車投案，車子被妻子開走，警方也打臉車子根本就是另名年輕男子開走，目前也持續追查車輛下落。

據悉，吳明達近期與人有2件事情發生爭執，其一是在與香港大老餐敘上，與天道盟1名大哥級長輩發生口角衝突，但是知情人士透露，此事後續有向該名長輩賠禮道歉，認為因此事引起後續槍擊可能性較低。

另外，因為吳5年前與大同區1名W姓男子合作土地開發，原本計畫2年內要開發完成，但是卻遲遲延宕，該名男子找上吳明達要分紅，但該土地都還沒整合完畢，還有人住在裡面，所以根本無法動工。

知情人士透露，當時2人就有因此事發生不愉快，上個月也在網路上引戰，不排除是因此事件導致吳明達遭到槍擊，但真正原因還有待警方釐清案情。