天龍三溫暖槍聲響起「威震前董座中彈」　士檢火速主動分案調查！

記者黃宥寧／台北報導

掃黑行動專案還作亂！威震集團前董座吳明達今（10）日下午5時許，在北市大同區天龍三溫暖遭槍擊，導致其手部中2槍、囊姓司機腳部中2槍，雙雙送醫。士林地檢署獲悉後，立即由重大刑案專組主任檢察官主動分案，指派專組檢察官積極指揮偵辦，將所有涉案犯罪嫌疑人繩之以法。

初步調查，吳明達10日傍晚5點多出現在大同區天龍三溫暖，怎料準備離開時，與囊姓司機遭到33歲彭男開槍襲擊、雙雙受傷，最後自行就醫治療。

事後，彭姓槍手主動前往寧夏派出所投案，交出一枝制式手槍、11發子彈。吳明達中槍後，前往馬偕醫院接受治療，從最新畫面來看，有不少員警在院外待命，防範院內發生黑幫火拚、尋仇的情況。

▼威震董座雙手掌被子彈貫穿躺病床3警戒護。（圖／記者黃彥傑攝）

彭姓槍手投案後聲稱，是因為被吳明達的小弟收保護費，心生不滿才會前往埋伏，打算給個教訓。對於彭男的說法，警方並不採信，案件仍在偵辦當中，詳情仍待釐清。

對此，士林地檢署獲悉後，立即由重大刑案專組主任檢察官聯繫並協調已接報調查全案的轄區警察機關，同時主動分案，指派專組檢察官積極指揮偵辦，務求深入查明，將所有涉案犯罪嫌疑人繩之以法。

士檢強調，值此全國執行掃黑行動專案期間，對任何破壞社會治安、危害民眾身家安全的非法行為，均將主動指揮司法警察機關迅速調查、嚴格辦理，全力揪出黑道幫派等不法份子。針對犯罪情節及危害事證，本署將從重求刑，絕不輕縱，以堅定政府維護治安的決心。