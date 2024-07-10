　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／威震董座挨槍畫面曝！雙手掌被子彈貫穿奔逃...小弟躺地

記者邱中岳／台北報導

北市大同區天龍三溫暖10日下午5時許傳出槍擊案，1人腿部中彈、1人手部中槍，其中1人為吳明達，嫌犯在開槍後立刻到北市警局大同分局寧夏派出所投案，但槍手不斷改口，原本表示搭小黃投案，後續又改稱開車，車子被妻子開走，但警方調閱監視器當場洗臉，目前將持續追查車輛下落。

警方調查，前任威震集團董事長吳明達，在將集團事務交接給旗下小弟打理，卻在10日下午5時許遭33歲的彭姓男子開槍襲擊，導致囊姓司機腳部中2槍、吳明達則是手部中2槍，中槍後自行前往醫院就醫。

▲▼槍手投案謊稱車子被妻子開走，但警方查出根本胡說八道。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲槍手投案謊稱車子被妻子開走，但警方查出根本胡說八道，警方續追犯案車輛下落。(圖／記者邱中岳翻攝）

事後，彭姓槍手主動前往北市警局大同分局寧夏派出所投案，並交出1把P320制式手槍、剩餘子彈11顆，警方統計，現場共計開4槍，警方也到場採證，並前往醫院詢問吳、囊2人事發經過。

據悉，10日下午5時許，吳明達與囊姓司機從北市重慶北路上的天龍三溫暖離開，離開時彭姓槍手從後面尾隨並朝2人開槍，事後彭姓男子直接前往北市警局大同分局投案。

▲▼槍手投案謊稱車子被妻子開走，但警方查出根本胡說八道。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲吳明達以及司機中槍後，由現場人員協助送往醫院救治。(圖／記者邱中岳翻攝）

彭姓槍手主動前往北市警局大同分局寧夏派出所投案，原本聲稱自行搭小黃投案，但又改口將車停在寧夏路上的超商，並通知妻子將車子開走，但警方調閱監視器完全打臉彭男說法。

警方追出，彭姓槍手將車停在寧夏路上的超商前，後續由1名年輕男子將車駛離，並開往一處私人地下停車場，後續車子又開出全台北市亂繞，警方也出動警力攔截圍捕。

ET快訊
快訊／柯旻豪重獲自由畫面曝！　爸籌50萬救子
海溫飆升至31度「紅到發紫」　氣象粉專警告：恐成颱風大補丸
快訊／威震董座挨槍畫面曝！雙手掌被子彈貫穿奔逃...小弟躺地
快訊／鄭文燦1200萬交保　高院火速二度撤銷發回更裁
吳明達中槍就醫！員警院外待命防「黑幫火拚」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

才剛入住！嘉義20多歲女酒店墜樓亡　民眾馬路上見屍嚇傻

快訊／柯旻豪重獲自由畫面曝！SBL假球收押235天　爸籌50萬救子

「國會改革案緊急處分」開庭　憲法法庭攻防高潮迭起

快訊／威震董座挨槍畫面曝！雙手掌被子彈貫穿奔逃...小弟躺地

快訊／鄭文燦涉貪交保二度發回！高院聲明曝更裁理由

快訊／鄭文燦涉貪提高保金1200萬　高院火速二度撤銷發回更裁

威震前董座吳明達中槍就醫！員警院外待命防「黑幫火拼」

威震董座三溫暖前遭開5槍　槍手犯案動機曝：不爽被收保護費！

恐怖防塵網亂飄！高雄女騎車「突被遮眼擊落」　移工經過也摔車

獨／嗆民進黨「畜生才加入」挨告　名嘴跛腳出庭：罵黨沒罵人

洞庭湖潰堤搶修完畢　77小時完成封堵缺口

不爽開豪車沒被讓道 沿路逼車亮刀耍狠XD

問退麻醉老公「愛不愛我？」　他2秒後茫喊：不愛...GG惹

36勞斯萊斯+108阿法　吳桐潭告別式現場曝

被黃蜂叮！汪臉腫成2倍大　露哀怨眼神...獸醫反被萌翻

江坤俊爆讓人妻護理師懷孕 還有小四 ｜20240709 ET午間新聞

三重命案！妻中7刀不治　丈夫案後抱嬰逃離畫面曝

表演遇亂入男「抽菸+鬼叫」　街頭藝人嘆：請尊重這行業

高雄尋獲槍手第2輛車　鹽酸滅證！警：手法縝密

唐治平怒了！批檢警互踢皮球　沒先告知驗屍事宜：荒謬噁心

才剛入住！嘉義20多歲女酒店墜樓亡　民眾馬路上見屍嚇傻

快訊／柯旻豪重獲自由畫面曝！SBL假球收押235天　爸籌50萬救子

「國會改革案緊急處分」開庭　憲法法庭攻防高潮迭起

快訊／威震董座挨槍畫面曝！雙手掌被子彈貫穿奔逃...小弟躺地

快訊／鄭文燦涉貪交保二度發回！高院聲明曝更裁理由

快訊／鄭文燦涉貪提高保金1200萬　高院火速二度撤銷發回更裁

威震前董座吳明達中槍就醫！員警院外待命防「黑幫火拼」

威震董座三溫暖前遭開5槍　槍手犯案動機曝：不爽被收保護費！

恐怖防塵網亂飄！高雄女騎車「突被遮眼擊落」　移工經過也摔車

獨／嗆民進黨「畜生才加入」挨告　名嘴跛腳出庭：罵黨沒罵人

折合新台幣8284萬起！電動超跑廠Rimac推限量特仕車　慶創立15周年

才剛入住！嘉義20多歲女酒店墜樓亡　民眾馬路上見屍嚇傻

蔚山Irene加入統一師啦啦隊　總監脫口「沒特別想找她」挨轟不尊重

快訊／柯旻豪重獲自由畫面曝！SBL假球收押235天　爸籌50萬救子

吳慷仁幫罕病童沐浴動作熟練！全聯捐款功能升級「全支付也能捐」

凌濤將成立專案小組查鄭文燦　張善政「尊重議員職權」回應了

「國會改革案緊急處分」開庭　憲法法庭攻防高潮迭起

陳聖平「能力比我好太多」　郭嚴文謙虛：我只是堪用

快訊／威震董座挨槍畫面曝！雙手掌被子彈貫穿奔逃...小弟躺地

快訊／鄭文燦涉貪交保二度發回！高院聲明曝更裁理由

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

社會熱門新聞

台中女老師抱2歲女墜樓亡！老公帶大女兒出國

女兒懷孕遭資遣…母心碎「不想追究」：都叫她不要做

台中女師抱嬰墜樓雙亡！保母心碎

獨／三重3死悲劇！父「詭異姿勢」陳屍車內

一家三口慘死！爸狠心砍妻殺男嬰　

即／台中母帶2歲童墜下雙亡！

即／天龍三溫暖爆槍響　威震董座和司機中彈

即／新北女身中7刀不治！夫攜子逃往陽明山輕生雙亡

一家三口命案無徵兆　妻上午還出門買豬肉

育嬰留職停薪師帶女兒墜樓　校方錯愕

即／雨炸北市！信義區積水「淹半個輪胎」畫面曝

昔任職科技公司因懷孕被資遣！三重母子悲慘身世曝

三重3死悲劇　岳母相驗淚崩：叫我看小孩好殘忍

夫妻金援靠娘家！岳母返家揭3屍案

更多熱門

相關新聞

威震吳明達中槍就醫！員警待命防黑幫火拚

威震吳明達中槍就醫！員警待命防黑幫火拚

威震集團前董座吳明達10日在台北市大同區遭開槍，同樣中槍的還有他的司機，目前人正在馬偕醫院接受治療。警方獲報後不敢大意，正在循線展開調查，並且派出多名員警在馬偕醫院待命，就怕黑幫在醫院內尋仇、火拼。

威震董座被槍擊　槍手犯案動機曝

威震董座被槍擊　槍手犯案動機曝

即／威震董座遭「連開5槍」畫面曝光！　槍手已自行投案

即／威震董座遭「連開5槍」畫面曝光！　槍手已自行投案

26歲警腦死器捐！賽道騎重機擦撞摔倒影片曝

26歲警腦死器捐！賽道騎重機擦撞摔倒影片曝

即／威震董座三溫暖遭伏擊！現場畫面曝光

即／威震董座三溫暖遭伏擊！現場畫面曝光

關鍵字：

威震吳明達槍擊影音

讀者迴響

熱門新聞

台中女老師抱2歲女墜樓亡！老公帶大女兒出國

女兒懷孕遭資遣…母心碎「不想追究」：都叫她不要做

江坤俊聲明「內藏2細節太罕見」！

台中女師抱嬰墜樓雙亡！保母心碎

獨／三重3死悲劇！父「詭異姿勢」陳屍車內

公司倒閉「獨留1超強員工」！0薪水天天上班

一家三口慘死！爸狠心砍妻殺男嬰　

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

即／台中母帶2歲童墜下雙亡！

大便沒衛生紙怎辦？他一招自救8萬人讚爆

即／天龍三溫暖爆槍響　威震董座和司機中彈

龍巖涉吸金160億！　天價塔位「拿嘸建照」狂賣10年

即／新北女身中7刀不治！夫攜子逃往陽明山輕生雙亡

一家三口命案無徵兆　妻上午還出門買豬肉

更多

最夯影音

更多

洞庭湖潰堤搶修完畢　77小時完成封堵缺口

不爽開豪車沒被讓道 沿路逼車亮刀耍狠XD

問退麻醉老公「愛不愛我？」　他2秒後茫喊：不愛...GG惹

36勞斯萊斯+108阿法　吳桐潭告別式現場曝

被黃蜂叮！汪臉腫成2倍大　露哀怨眼神...獸醫反被萌翻

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面