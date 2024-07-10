快訊／威震董座挨槍畫面曝！雙手掌被子彈貫穿奔逃...小弟躺地

記者邱中岳／台北報導

北市大同區天龍三溫暖10日下午5時許傳出槍擊案，1人腿部中彈、1人手部中槍，其中1人為吳明達，嫌犯在開槍後立刻到北市警局大同分局寧夏派出所投案，但槍手不斷改口，原本表示搭小黃投案，後續又改稱開車，車子被妻子開走，但警方調閱監視器當場洗臉，目前將持續追查車輛下落。

警方調查，前任威震集團董事長吳明達，在將集團事務交接給旗下小弟打理，卻在10日下午5時許遭33歲的彭姓男子開槍襲擊，導致囊姓司機腳部中2槍、吳明達則是手部中2槍，中槍後自行前往醫院就醫。

▲槍手投案謊稱車子被妻子開走，但警方查出根本胡說八道，警方續追犯案車輛下落。(圖／記者邱中岳翻攝）



事後，彭姓槍手主動前往北市警局大同分局寧夏派出所投案，並交出1把P320制式手槍、剩餘子彈11顆，警方統計，現場共計開4槍，警方也到場採證，並前往醫院詢問吳、囊2人事發經過。

據悉，10日下午5時許，吳明達與囊姓司機從北市重慶北路上的天龍三溫暖離開，離開時彭姓槍手從後面尾隨並朝2人開槍，事後彭姓男子直接前往北市警局大同分局投案。

▲吳明達以及司機中槍後，由現場人員協助送往醫院救治。(圖／記者邱中岳翻攝）



彭姓槍手主動前往北市警局大同分局寧夏派出所投案，原本聲稱自行搭小黃投案，但又改口將車停在寧夏路上的超商，並通知妻子將車子開走，但警方調閱監視器完全打臉彭男說法。

警方追出，彭姓槍手將車停在寧夏路上的超商前，後續由1名年輕男子將車駛離，並開往一處私人地下停車場，後續車子又開出全台北市亂繞，警方也出動警力攔截圍捕。