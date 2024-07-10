威震董座三溫暖前遭開5槍　槍手犯案動機曝：不爽被收保護費！

記者黃彥傑、邱中岳／台北報導

北市大同區天龍三溫暖在10日下午5時許傳出槍擊案，1人腿部中彈、1人手部中槍，據了解，傷者是威震集團前董事長吳明達及其司機，嫌犯開槍後立刻跑到北市警局大同分局寧夏派出所投案。據悉，槍手因不滿被吳旗下的小弟收保護費，所以才開車前往現場埋伏，事後車子通知妻子開走，自己則到派出所投案。

▲威震集團前董事長吳明達在天龍三溫暖前遭人槍擊。(圖／記者黃彥傑攝）

警方調查，前任威震集團董事長吳明達，在將集團事務交接給旗下小弟打理後，10日下午5時許遭33歲的彭姓男子開槍襲擊，導致吳明達和囊姓司機中槍，後續自行前往醫院就醫。

事後，彭姓槍手主動前往北市警局大同分局寧夏派出所投案，並交出1把P320制式手槍，及子彈11發，警方統計，現場共計開5槍，警方也到場採證，並前往醫院詢問吳、囊2人事發經過。

據悉，10日下午5時許，吳明達與囊姓司機從北市重慶北路上的天龍三溫暖離開，離開時彭姓槍手從後面尾隨，並朝2人連開5槍，事後彭姓男子直接前往北市警局大同分局投案。

警方指出，彭姓槍手在10日下午前往天龍三溫暖埋伏，見到吳要離開才上前開槍，事後彭姓槍手投案並通知妻子將車子開走，警方懷疑彭男說詞，也持續追查車輛、彭妻下落，並調閱監視器釐清彭男說法。

彭姓槍手投案後向警方表示，因為不滿被吳明達旗下小弟收取保護費，所以才會憤而前往埋伏要給吳教訓，但警方目前不予採信，不排除是江湖恩怨引起。