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社會 社會焦點 保障人權

女清潔工撿到iPhone　1個月後「定位飛到廣東」下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

女清潔工小琴（化名）去年6月間在社區大廳女廁撿到女祕書遺失的iPhone 12 Pro Max，竟偷偷收起來，下班之後再前往通訊行詢問是否可以解鎖，大約1個月之後，該手機的定位就被發現出現在中國廣東省。雖然小琴否認拿走手機，但新竹地院法官不採信，日前依侵占離本人所持有之物罪，判處她罰金1萬3000元，得易服勞役13日。

▲iPhone 12 Pro Max 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲小琴撿到iPhone 12 Pro Max，卻起了貪念偷偷占為己有。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關。）

判決書中記載，小琴去年6月8日上午在社區大樓女廁收拾垃圾時，撿到女祕書遺失的iPhone 12 Pro Max，竟起了貪念占為己有；女祕書離開廁所4分鐘之後發現忘記拿手機，立刻返回尋找，但手機已經不見了，趕忙報警處理。

警方查看該手機的定位資料，發現事發當日下午5點以前，定位都在社區中，5點以後則出現在新竹縣某通訊行，晚間9點則停留在某民宅內，大約1個月之後，定位居然跑到中國廣東省。

小琴到案之後矢口否認犯行，強調自己沒有看到手機，也沒有拿走手機。但在監視器翻拍照片證據中，從女祕書離開廁所再返回尋找的過程中，只有小琴1人曾經進入廁所。

通訊行老闆也作證表示，小琴有來詢問iPhone解鎖的問題，但並未把手機帶進店內。對此，小琴表示，2年前她撿到1支iPhone 8，想知道還能不能使用，才會前往通訊行。

法官認為，小琴當日下班之後，先返回住處再前往通訊行，如果真的是要詢問手機問題，為何不帶上手機直接讓通訊行檢查就好，此舉顯然有違常情；況且她聲稱是在2年前撿到手機，既然已經持有2年，為什麼又突然想要維修，而且詢問的時間、地點剛好跟女祕書遺失的手機定位時間、地點一致。

最終，法官不採信小琴的說詞，認定她是因為一時貪念，侵占女祕書遺落的手機，考量到她始終否認犯行，未見悔意，也未與女祕書達成調解，於是依侵占離本人所持有之物罪，判處她罰金1萬3000元，得易服勞役13日，全案仍可上訴。

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