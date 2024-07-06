妻車禍重傷　夫冷回「不可拖累自己負責」落跑！下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

婦人小珍（化名）控訴，24年前她發生車禍腦部受創，需要接受手術治療，丈夫阿榮（化名）居然留下一句「不可拖累，要自己負責」，便離家出走，至今音訊全無，她等到心寒，決定向新竹地院訴請離婚，並在日前獲得法官裁定准許。

▲小珍車禍受傷，阿榮卻丟下她離家出走。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

小珍在判決書中主張，丈夫婚後酗酒成癮，還有家暴攻擊行為，薪水都先自己拿去花用，剩下的錢才拿回來供應家庭開銷；24年前她因為一場車禍導致腦部受創，需要接受手術治療，沒想到丈夫居然留下一句「不可拖累，要自己負責」，從此沒再拿錢回家過，至今不知去向。

小珍認為，和丈夫結婚超過40年，如今婚姻關係形同虛設，已經沒有繼續維繫下去的必要，因而決定向法院訴請離婚。而阿榮經過法院合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

新竹地院法官認為，阿榮獨自離家之後，至今音訊全無，夫妻倆分居超過20年之久，長期以來徒有夫妻之名而無夫妻之實，客觀上兩人已無繼續維繫婚姻生活的可能，主觀上也都沒有意願繼續保持婚姻關係，確實構成婚姻難以維持之重大事由，最終裁定准許小珍的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。

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