「1圖分辨」火龍果紅肉或白肉！想促進排便建議吃這色

▲紅龍果分成紅肉、白肉種，通常紅肉甜度比較高，白肉的膳食纖維比較多。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

台灣是水果王國，一年四季都有營養又美味的水果可以享用，目前是紅龍果的盛產季節，以果肉顏色又區分成紅肉、白肉種，農業部就在臉書傳授，看外觀分辨紅白肉的技巧，下次到市場挑選時，不妨驗證看看。

農業部臉書今（11）日發文指出，紅龍果的盛產季節來了，紅龍果屬仙人掌科，因為外皮呈鮮紅色，帶有綠色尖端鱗片而被稱為「火龍果」。

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紅龍果的果肉又分成紅肉及白肉，農業部表示，紅皮紅肉的紅肉種的外觀比較短且渾圓，果皮上的萼片比較短，也比較密集，以口感來說，果肉較軟，甜度比較高，每100克含有約1.3公克的膳食纖維、甜菜紅素，而甜菜紅素為植物性色素，想攝取「甜菜紅素」的民眾，可以選擇紅肉紅龍果。

▲紅肉紅龍果外觀比較短且渾圓，白肉紅龍果外觀比較長，通常是橢圓形。（翻攝自農業部臉書）

至於白肉紅龍果分成白肉種（紅皮白肉）、黃龍種（黃皮白肉）與青龍種（青皮白肉），外觀比較長，通常是橢圓形，果皮上的萼片也比較修長，而且帶有鮮綠色，口感吃起來比較爽脆，甜度比較低，帶有淡淡清甜，每100克含有約1.7公克的膳食纖維，想要吃進更多膳食纖維，促進排便的民眾，可以選擇白肉紅龍果。

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