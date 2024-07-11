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社會 社會焦點 保障人權

爺孫戀林靖恩深夜偷外送麵蹲路邊吃　被逮喊「肚子餓了」遭送辦

記者白珈陽／台中報導

資深音樂人李坤城去年4月因癌離世，小他40歲的遺孀林靖恩在李坤城過世後，陸續被爆出砸毀飯店電視、石桌等脫序行為。昨（10）日深夜，被發現她竟偷拿民眾訂的外送麵點，大剌剌的坐在路邊就吃了起來，毫不在意旁人眼光。警方獲報到場處理，雖民眾表示不願追究，但林的行為已觸法，警方訊後依竊盜罪嫌函送，而林靖恩偷食物的理由是「單純肚子餓了」。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲林靖恩昨晚被發現偷拿別人外送食物來吃。（圖／民眾提供）

台中市第一警分局指出，昨晚11時許接獲報案，洪姓男子（26歲）男子稱他點的外送餐點，由外送員送到社區大樓一樓的桌面，遭1名非住戶的林姓女子擅自拿取餐點到隔壁商旅前食用。

警方到場後，發現女子竟是林靖恩，林當場表示會支付餐點的錢補償洪男損失，現場交付237元給洪男，洪男也說不予追究也不提告，只是林的行為已涉及竊盜罪，警方將她帶回偵訊，後續函送台中地檢署偵辦。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲警方到場發現涉案人是林靖恩。（圖／民眾提供）

警方詢問林的動機，她說是因為「單純肚子餓了，才會看到就拿來吃。」

警方呼籲，民眾切勿因貪小便宜而竊取他人物品，本分局秉持勿枉勿縱，對於不法情事依法究辦，以維護社會秩序及市民生活安全。

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