外送備註「我會下樓」　貼心妹狂被棄單！內行見1行字秒懂了　

▲原PO備註下樓拿餐，但常被棄單。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

「棄單的基準是什麼？」一名妹子哀號，明明她備註會下拿餐，結果10次有3至4次被外送員棄單，明明距離不遠，餐點也不會很重，讓她百思不得其解。文章曝光後，網友直言，外送員取餐完才看得到備註，猜測反而是看到地址顯示5樓才不願意送，「名字改成：我會下樓取餐，從此之後就不會被棄單了！」

一名女網友在Dcard納悶表示，她每次點外送時，發現「10次大概會有3～4次被棄單」，好奇棄單的準則是什麼？

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原PO進一步說道，目前住在南港區某公寓5樓，訂單還特別備註「我會下樓」這4個字，從來沒有讓外送員爬過樓梯，且餐廳不會離家裡太遠，也不會在下雨天訂餐，「頂多就1～2人份餐點，飲料一定會加錢買購物袋，也頂多3～4杯。」

對於上述種種描述，照理不會給外送員增添麻煩，因此才讓原PO求問，為何她總是被棄單呢？

文章曝光後，有網友解釋，「備註取餐完才會看見，大家會以為要爬5樓，所以取餐意願低如果本身會下樓拿，地址打號碼會比較好」、「地址別打5樓，只打xxx號看看」、「名字改成：我會下樓取餐，從此之後就不會被棄單了」、「我住台中華廈4樓也是自己下樓，都直接打號碼沒有樓層，沒有被棄單過」

也有人猜測，「1. 南港太偏僻，斷單可能性高；2. 平台壓榨外送員，費用沒給夠」、「除了樓層跟偏僻外，還有一點是你點的金額不高，外送員抽的就不多，所以不想接」。