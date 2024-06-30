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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

音樂是超越語言的力量！　蔡英文感性祝福「金曲獎」

▲▼2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選，總統蔡英文致詞。（圖／記者李毓康攝）

▲前總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

第35屆金曲獎昨（29日）圓滿落幕。對此，前總統蔡英文深夜為得獎者送上祝福，更點名7位她印象深刻的歌手與樂團。她強調，台灣的音樂，百花齊放，不論是音樂類型，還是創作風格，都用成熟的面貌，與世界相遇。謝謝金曲獎，陪伴所有台灣人，透過音樂傳遞「來自台灣」的聲音。今晚過後，所有台灣音樂人，依然會像「大象體操」所說，想做什麼音樂，就做吧！

蔡英文於臉書表示，恭喜所有第35屆金曲獎的得獎者。「35歲」已經是一個成熟的大人了，如同金曲獎陪伴大家走過的這35個年頭，台灣的音樂，百花齊放。不論是音樂的類型，還是創作的風格，都用最成熟的面貌，與世界相遇。

蔡英文表示，從廣播、錄音帶、CD，再到數位串流，儘管聆聽音樂的方式不一樣，但是音樂為大家帶來動人的感受、自由的滋味，卻是一樣的。

蔡英文點名，「愛拚才會贏」、「酒後的心聲」、「愛情恰恰」、「苦海女神龍」，她要謝謝「劉清池」老師，創作這些膾炙人口的「正港台灣味」歌曲，勾起庶民的情感，也慰藉所有台灣人的心。

蔡英文說，她也要謝謝創作「太委屈」、「加州陽光」、「謝謝你曾經愛我」、「聰明糊塗心」等歌曲的鄭華娟老師，不僅樹立女性創作人的專業與尊嚴，也展現獨立自主女性形象，推動台灣社會的改變。

蔡英文再說，她要恭喜Makav真愛，今晚用充滿靈魂的歌聲，奪得「最佳新人獎」、「最佳原住民專輯獎」，以及「最佳客語歌手」柔米，謝謝柔米「拿起樂器、麥克風」，唱出生命中遇到的所有人事物。

另外，蔡英文提到，三度摘下「最佳台語女歌手獎」后冠的黃妃；睽違7年，再度推出專輯就拿下「最佳樂團獎」等三項大獎的「草東沒有派對」；歷經「好奇妙的一天」的「最佳作詞人」、「最佳華語男歌手」MCHotDog；各位的音樂，都是超越語言的力量。

最後，蔡英文強調，謝謝今晚所有入圍與得獎的音樂人、謝謝金曲獎，陪伴所有的台灣人，在每個不同的人生階段，用音樂帶給大家力量，也透過音樂傳遞「來自台灣」的聲音。今晚過後，她相信所有台灣音樂人，依然會像「大象體操」所說的，想做什麼音樂，就做吧！

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