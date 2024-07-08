獨／Uber Eats「給現金變沒付款」　北市女氣炸：會員費白繳了

▲Uber Eats驚傳二次向消費者收費烏龍。（示意圖／Uber Eats提供）

記者黃宥寧／台北報導

外送平台提供了極大的便利，卻也帶來各種糾紛！一位民眾向《ETtoday新聞雲》投訴，跟Uber Eats平台訂購商品，給外送員331元現金「一手交錢一手交貨」，孰料事後平台卻顯示「請在下次訂餐前支付剩餘款項」，讓她氣得指出，會員費不僅白繳，還要受這種氣，也已向消保會投訴。

家住北市天母區胡小姐指出，因自己行動不方便，所以仰賴外送平台買商品包括三餐。上月13日一如往常向Uber Eats購買日常用品，並按「現金付款」，與外送員一手交錢一手交貨，外送員收到331元時還問「是331元整嗎？不用找錢嗎？」她還親切回「不用找，謝謝」。

▲胡小姐使用外送平台訂購商品，孰料卻被平台要求二次付費。（圖／讀者提供）

沒想到，打開手機查看平台發現外送員竟沒按到「已收款」，她趕緊致電給該位外送員，卻被掛2次電話，無奈的她只好跟外送平台以文字反應，但平台僅是「罐頭訊息」回覆。

胡小姐無奈說，「我真的超級無助、一肚子委屈」，想再下單訂購東西，卻得重複再支付331元才能購買，讓她只好用另一個外送平台，同時也向消保會投訴。

▲胡小姐第一次遇到這種情況，外送平台卻未積極處理。（圖／讀者提供）

胡小姐最後表示「希望是外送員疏失」，因為一直以來使用Uber eat平台，是因為覺得Uber外送人員較有水準，沒想到卻首遇到這種情形，想請求幫助，又被平台敷衍，讓人覺得會員費根本白繳，雖然家人勸「當破財消災」，但她認為「如果每個人都這樣想，那平台是不是構成詐欺？」，希望外送平台能好好出面解釋。

Uber Eats對此僅簡單回應指出，已經送客服處理。