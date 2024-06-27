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您的外送員正在戰鬥　他深夜「送餐遇搶劫」秒掏開山刀砍退2歹徒

記者趙蔡州／綜合報導

「您的外送員正在戰鬥中」原本是網路上一句玩笑話，沒想到在國外竟然真實上演。烏拉圭有一名外送員近日送餐，正在等待客人出門領取時，突然有2名陌生人靠近試圖搶劫，不料他火速從外送箱拿出開山刀反擊，嚇得2名歹徒瞬間轉頭逃跑，其中1人逃跑不及被他砍倒在地。

根據《每日郵報》報導，事件發生在烏拉圭，當地一名外送員22日晚間10點多出門送餐，將機車停在路邊等待客人出門拿走餐點，此時突然有2名身穿帽T的陌生男子從遠處逐漸靠近，幾秒後他察覺到遠處2人的異狀後，並非有第一時間做出激烈反應，只是提高警戒、默默盯著2人。

▲▼外送箱裡不只餐點　等顧客的1分鐘...外送員掏開山刀砍退2搶匪。（圖／翻攝自X）

▲▼外送箱裡不只餐點　等顧客的1分鐘...外送員掏開山刀砍退2搶匪。（圖／翻攝自X）

▲外送員送餐被搶劫，秒掏開山刀砍退2歹徒。（圖／翻攝自X）

外送員直到2人分開準備包夾，確定2人目標就是自己時，才從外送箱拿出開山刀反擊，其中一名已經走近他、準備動手的黑色帽T男見狀嚇得立刻轉頭逃跑，另一名灰色帽T男原本也想逃跑，但被他追上當場砍倒在草皮上，整個過程都被附近住宅的監視器拍下。

報導最後沒有揭露灰色帽T男的後續情況，監視器影片曝光後吸引網友熱烈討論，許多人稱讚這位外送員的勇敢與果決，也有人感嘆「真的難以想像，出門工作時，竟然要帶砍刀保護自己，因為會有人試圖搶劫甚至殺了你」、「我們應該捐款，讓外送員購買砍刀」。

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