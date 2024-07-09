　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

菲律賓擬擴大陸礁層範圍　馬來西亞抗議！南海爭議再添變數

▲南海主權爭議不斷。（圖／CFP）

▲ 南海主權爭議不斷。（圖／CFP）

文／中央社記者黃自強吉隆坡9日專電

菲律賓擬擴大南海大陸礁層，並提交聯合國大陸礁層界限委員會，但劃設範圍與東馬沙巴海域重疊，馬來西亞外交部向聯合國發出外交照會抗議，也為菲中近期南海爭議之外再添變數。

巴拉望島（Palawan Island）位於菲律賓西南部的狹長島嶼，與馬來西亞位於婆羅洲領土的沙巴（Sabah）隔海相望。沙巴長期為國際社會承認（recognition）是大馬領土一部分，但菲律賓聲索沙巴主權涉及複雜歷史因素，紛擾數十年迄今。

馬新社（Bernama）、新海峽時報（New Straits Times）等大馬媒體報導，菲律賓今年6月15日致函「大陸礁層界限委員會」（CLCS），要求將朝向南海的西巴拉望地區海域外的大陸礁層範圍，從200海里往外延伸到350海里，主張對這個地區的海床延伸的大陸礁層的主權與資源開發獨有權利。

菲律賓提交給大陸礁層界限委員會欲劃設的經緯度界限，已有部分與沙巴西部海域重疊，引發大馬外交部關切。

大馬外交部長穆罕默德哈山（Mohamad Hasan）表示，沙巴和砂拉越是大馬的一部分，大馬已向聯合國發出外交照會，反對菲律賓提出在南海延伸大陸礁層範圍的主張。

他指出，馬來西亞是一個主權獨立國家，反對任何一方聲索大馬的領土，菲律賓試圖將大馬沙巴海域納入其領土主張，大馬已向聯合國遞交抗議照會。

他說，菲律賓向聯合國遞交照會聲稱海域邊界起自沙巴，若這是馬尼拉的測量依據，菲律賓很明顯的主張沙巴屬於菲律賓。

來自沙巴的馬來西亞智庫「太平洋研究中心」（Pacific Research Center）首席顧問胡逸山（Oh Ei Sun）告訴中央社，菲律賓不時會做出這種舉措，大馬早已見怪不怪，但必須見招拆招。

他認為，菲律賓向來對沙巴有領土主權聲索，菲律賓官方地圖會把沙巴劃入版圖，但在現代國際法之下，如果有領土主權聲索，不僅經常要在國際間呼籲，也要有實際與有效的領土管轄權，大馬與印尼因沙巴東南方向的西巴丹島（Pulau Sipadan）爭議即為一例，國際法院最終判給大馬。

熟悉東南亞地緣政治局勢的胡逸山說，大馬目前實際控制沙巴，沙巴人也是馬來西亞公民，絕對是馬來西亞不可分割的一部分，每當菲律賓對沙巴有領土聲索，大馬須透過外交場域回應。

大馬媒體報導，沙巴昔日發生多次國際爭端，不僅涉及外交照會，也有法律訴訟和武裝入侵。（編輯：陳承功）

ET快訊
出賽費差2000　籃協：男籃票房好、場次多，應高於女籃才合理
快訊／PLG選秀4隊順位公布
快訊／江坤俊道歉！　首度發聲
1200萬交保！鄭文燦兩度逃過羈押　1分鐘「換車閃人」
快訊／下班注意！新北4地淹水警戒　板橋、新莊列一級
快訊／江坤俊請辭《健康2.0》！
來台30多年「英國爺爺Jerry」過世　收留超過200隻貓咪
獨／齒模比對是媽媽　唐治平怒了：荒謬、胡扯、噁心！
獨／6年換4學校　18歲高中生逆轉考上建中
快訊／雷聲大作！大雷雨轟北北桃　持續1小時

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本海鷹8死事故　調查報告指「警監與高度管理疏失」

奧運在即！巴黎機場員工「獎金喬不攏」　預告開幕前一周罷工

菲律賓擬擴大陸礁層範圍　馬來西亞抗議！南海爭議再添變數

法國陷入政治僵局！總理請辭「被馬克宏慰留」　維持國家穩定

空襲奪41命！拜登發聲譴責「俄羅斯暴行」　北約峰會料宣布新軍援

才剛流產失去孩子　25歲媽8天後突然「頭部劇痛」就醫後身亡

中國網紅在靖國神社脫褲撒尿、噴紅漆寫「廁所」！日本警方成功逮人

「鯊魚吞噬海豹」近距離直擊！她目睹海水染紅　血腥瞬間全拍下

UCLA宿舍爆性侵！　女大生睡到一半「陌生男闖房間洩慾」

愛妻「IG發文炫富」猛洩行蹤　巴西毒梟逃2年遭逮

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

躲貓貓找不到弟位置　姊出陰招他秒曝光XD

槍手躲騎樓埋伏林士傑　犯後原路折返拔腿逃！

奪命8秒！射殺女議員父 雙槍男正面曝｜20240708 ET午間新聞

21輛重機車隊下山驚見超急泥流　30分鐘驚險騎水中！

男粉絲虧短今「去養傷退休」　惹怒小S..轟他：麻煩你出去！

日本海鷹8死事故　調查報告指「警監與高度管理疏失」

奧運在即！巴黎機場員工「獎金喬不攏」　預告開幕前一周罷工

菲律賓擬擴大陸礁層範圍　馬來西亞抗議！南海爭議再添變數

法國陷入政治僵局！總理請辭「被馬克宏慰留」　維持國家穩定

空襲奪41命！拜登發聲譴責「俄羅斯暴行」　北約峰會料宣布新軍援

才剛流產失去孩子　25歲媽8天後突然「頭部劇痛」就醫後身亡

中國網紅在靖國神社脫褲撒尿、噴紅漆寫「廁所」！日本警方成功逮人

「鯊魚吞噬海豹」近距離直擊！她目睹海水染紅　血腥瞬間全拍下

UCLA宿舍爆性侵！　女大生睡到一半「陌生男闖房間洩慾」

愛妻「IG發文炫富」猛洩行蹤　巴西毒梟逃2年遭逮

應材推2奈米以下晶片佈線技術　台積電、三星都採用

陽明6月營收年增67%　第三季運價雖鬆動估營收仍將加高

高中妹嫌男友窮「1千元也要AA」想交往有錢人！對話刷新他三觀

生產履歷「花生霜淇淋」人氣夯　虎尾鎮農會直銷站消暑優惠

「上身沒穿衣」隆乳手術被偷拍！無碼片全網大放送　醫院拒絕道歉

兩人同行送炸物！福吉漢堡排7／25試營運　8／3開幕日招牌定食57折

獨／為前女友車貸偷學長錢包！軍情局大兵瞎掰：是幫忙放回去

免試入學放榜！抓住時代脈動...永慶高中AI科技班成首選

小孩不佔床！10年房務卻嘆「應收更高費用」　一進房嚇壞：全屎味

藍曾破門佔議場！　吳沛憶教韓國瑜何謂嚴重：集體破壞公物還賴帳43萬

民眾搭竹筏落水抓樹幹求生　泰國大象勇闖暴漲河流救援

國際熱門新聞

韓廉航波音737「機體異常」　急轉降桃機

北韓女主播「站第1排」看槍決！隔日詭暴斃

諾貝爾獎作家孟若「縱容丈夫性侵女兒」　

4歲法鬥「飛機上熱死」　飼主控1規定害死牠

首屆AI小姐出爐！　擊敗1500位佳麗奪冠：我真的很興奮

台積電市值一度破兆！　美股收紅、那指標普寫新高

年邁寡婦被孫兒指控是巫師「活活燒死」

戶外飆40度高溫　男用熱車4小時烤出麵包

中國網紅在靖國神社噴紅漆　日本警成功逮人

3萬英呎高空乘客鬥毆　緊急降落被趕下機　

曾挑戰一周只吃7-11　澳洲YTer去世

日本40度高溫　專家：不開冷氣恐危害生命

「滾回家」巴塞隆納反觀光遊行　2女對無辜觀光客射水槍

波音737又出包！　美FAA令檢查全國逾2600架飛機

更多熱門

相關新聞

毒蟲「性侵1歲女嬰」致下體嚴重損傷

毒蟲「性侵1歲女嬰」致下體嚴重損傷

泰國一名36歲男子在吸食過量安非他命後，竟毆打、性侵一名年僅1歲9個月的女嬰，造成她下體嚴重損傷、腦出血昏迷。目前涉案男子已遭警方逮捕，並承認自己犯下罪行，且有毒癮長達20多年。

38歲男「直播中遭槍殺」！

38歲男「直播中遭槍殺」！

菲日簽署相互准入協定　可在對方領土訓練部隊

菲日簽署相互准入協定　可在對方領土訓練部隊

未來9天雨區曝　賈新興：觀察7／14菲律賓熱帶低壓發展

未來9天雨區曝　賈新興：觀察7／14菲律賓熱帶低壓發展

巨蟒闖雞舍「享自助餐」！張嘴生吞2雞

巨蟒闖雞舍「享自助餐」！張嘴生吞2雞

關鍵字：

南海爭議菲律賓馬來西亞大陸礁層東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

江坤俊爆「讓人妻護理師懷孕」！醫院多次激戰被撞見

即／失蹤少女找到！7夜住在不同男家中

唐治平拒認母屍　比對齒模「就是唐媽媽」

頭城3600坪神秘「阿拉伯宮」求售　豪奢內裝照曝光

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

林士傑曾混江湖綽號「土雞仔」：動不動就要輸贏

學生妹暑假酒店海撈！　26歲的她被嫌老：收入超狂難上岸

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

iPhone用戶注意！蘋果訊息遭假冒　一點「帳號秒被盜」

美髮色人妻偷吃國小同學！摩鐵開房噴他滿身

42歲嚴立婷宣布暫離台灣！

吳桐潭告別式現場曝！36勞斯萊斯+108阿法送行

快訊／確定了！00940配0.05元　94萬股民盼不到調高

鄭文燦再戰羈押庭　一次找來3大律師拚場

不是小泡芙！台灣「1零食」全場日本人驚艷

更多

最夯影音

更多

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面