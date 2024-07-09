菲律賓擬擴大陸礁層範圍　馬來西亞抗議！南海爭議再添變數

▲ 南海主權爭議不斷。（圖／CFP）

文／中央社記者黃自強吉隆坡9日專電

菲律賓擬擴大南海大陸礁層，並提交聯合國大陸礁層界限委員會，但劃設範圍與東馬沙巴海域重疊，馬來西亞外交部向聯合國發出外交照會抗議，也為菲中近期南海爭議之外再添變數。

巴拉望島（Palawan Island）位於菲律賓西南部的狹長島嶼，與馬來西亞位於婆羅洲領土的沙巴（Sabah）隔海相望。沙巴長期為國際社會承認（recognition）是大馬領土一部分，但菲律賓聲索沙巴主權涉及複雜歷史因素，紛擾數十年迄今。

馬新社（Bernama）、新海峽時報（New Straits Times）等大馬媒體報導，菲律賓今年6月15日致函「大陸礁層界限委員會」（CLCS），要求將朝向南海的西巴拉望地區海域外的大陸礁層範圍，從200海里往外延伸到350海里，主張對這個地區的海床延伸的大陸礁層的主權與資源開發獨有權利。

菲律賓提交給大陸礁層界限委員會欲劃設的經緯度界限，已有部分與沙巴西部海域重疊，引發大馬外交部關切。

大馬外交部長穆罕默德哈山（Mohamad Hasan）表示，沙巴和砂拉越是大馬的一部分，大馬已向聯合國發出外交照會，反對菲律賓提出在南海延伸大陸礁層範圍的主張。

他指出，馬來西亞是一個主權獨立國家，反對任何一方聲索大馬的領土，菲律賓試圖將大馬沙巴海域納入其領土主張，大馬已向聯合國遞交抗議照會。

他說，菲律賓向聯合國遞交照會聲稱海域邊界起自沙巴，若這是馬尼拉的測量依據，菲律賓很明顯的主張沙巴屬於菲律賓。

來自沙巴的馬來西亞智庫「太平洋研究中心」（Pacific Research Center）首席顧問胡逸山（Oh Ei Sun）告訴中央社，菲律賓不時會做出這種舉措，大馬早已見怪不怪，但必須見招拆招。

他認為，菲律賓向來對沙巴有領土主權聲索，菲律賓官方地圖會把沙巴劃入版圖，但在現代國際法之下，如果有領土主權聲索，不僅經常要在國際間呼籲，也要有實際與有效的領土管轄權，大馬與印尼因沙巴東南方向的西巴丹島（Pulau Sipadan）爭議即為一例，國際法院最終判給大馬。

熟悉東南亞地緣政治局勢的胡逸山說，大馬目前實際控制沙巴，沙巴人也是馬來西亞公民，絕對是馬來西亞不可分割的一部分，每當菲律賓對沙巴有領土聲索，大馬須透過外交場域回應。

大馬媒體報導，沙巴昔日發生多次國際爭端，不僅涉及外交照會，也有法律訴訟和武裝入侵。（編輯：陳承功）