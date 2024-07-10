槍手身分大突破！林士傑遭槍殺「比對出可疑對象」　嚴防偷渡出境

▲槍手凌晨在附近騎樓埋伏，見林士傑現身隨即上前開槍 。（圖／民眾提供）

記者林東良、劉人豪／台南報導

台南市區漁會理事長林士傑遭槍殺案傳出重大進展，檢警專案小組根據連日來從槍手作案前投宿的汽車旅館，棄置縱火、潑鹽酸滅證的2輛權利車，以及未獲證實的第3輛作案機車，採集相關跡證，比對出1名可疑對象，目前正以車追人全力查緝。對此，檢警專案小組證實是有懷疑對象，嚴防偷渡出境。

據了解，林士傑於月8日清晨準備外出爬山，遭到埋伏黑衣槍手持槍以近距離方向連開多槍，且槍槍致命。台南地檢署檢察官7月9日下午在台南市殯儀館解剖相驗，發現林姓死者遭槍擊共11槍，初步研判其中5槍貫穿死者胸腔，導致雙肺血胸而死亡，詳細死因仍待法醫研究所進一步檢驗。

▲槍手將車輛棄置台南市南區新建路路外停車場。（圖／記者林東良翻攝）

檢警專案小組查出，槍手作案前投宿在林士傑住處附近的汽車旅館短暫停留，做案後駕駛灰色權利車，到新建路53巷停車場縱火燒燬車子滅證，再改開三菱轎車到高雄大樹區丟棄，並在車內潑鹽酸滅證，然後再疑似騎乘機車，南下往屏東東港逃逸。

刑大大隊長張文源10日上午指出，林士傑槍擊命案發生以來，無論是台南地檢署檢察長、台南市警局長及檢警專案小組馬不停蹄，直到9日晚上專案小組仍在開會積極偵辦，專案小組有懷疑對象，目前偵辦方向是以車追人，請大家拭目以待。

▲槍手的第二輛車在高雄找到。（圖／記者林東良翻攝）

張文源表示，有關犯嫌的相關監視影像，無論是犯嫌靜態、衣著或跑步等動態，及所待過的地方，不管任何方向，專案小組都在做影像比對及行為辨識等，專案小組本著勿枉勿縱的原則，對各種線索、跡證都會深入調查一一釐清排除，在最短時間將嫌犯等緝捕到案。

對於外傳出檢警找到第三輛作案車輛是部機車，張文源不願證實，只表示感謝各界在這3天不斷有線索提供專案小組，目前都在調查，各種可能性，檢察官都會做判斷，包括涉案對象及作案動機。犯嫌燒車，一般人都會覺得跡證都燒掉了，但專案小組仍會仔細進行調查。

對於社會大眾關心槍手偷渡，張文源強調，防範嫌犯偷渡部分，無論法務部、海巡署、航警局都全部動起來，機場、海邊、港口…等等都在做全面性嚴防偷渡，而不僅在某個區域，會嚴守犯嫌偷渡。張文源請各界給檢警專案小組時間，他們會全力破案。