　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全國童軍大露營進駐童軍總會　黃偉哲:要讓全國童軍感受台南甜！

▲第12次全國童軍大露營在台南走馬瀨農場舉行，從海內外及全國各地近8000名童軍於10日報到，開啟7天6夜大露營活動序幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲第12次全國童軍大露營在台南走馬瀨農場舉行，從海內外及全國各地近8000名童軍於10日報到，開啟7天6夜大露營活動序幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第12次全國童軍大露營10日起至16日在台南走馬瀨農場舉行，從海內外及全國各地近8000名童軍於10日報到，開啟7天6夜大露營活動序幕。

▲第12次全國童軍大露營在台南走馬瀨農場舉行，從海內外及全國各地近8000名童軍於10日報到，開啟7天6夜大露營活動序幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

9日午後的小陣雨，讓10日陽光普照下的場地更顯得綠意盎然。中華民國童軍總會秘書長蘇德祥表示，「一切已準備就緒!」。台南市長黃偉哲表示，歡迎來自全國、世界各地的童軍夥伴，能充分感受古都多元文化的魅力與自然美景，「在台南，連空氣都是甜的」歡迎多吸幾口空氣，感受「台南甜」！

台南市童軍會理事長蘇敬仲表示，本次大露營感謝黃偉哲市長帶領市府各局處團隊，全力協助營地基礎建設及籌辦相關事項。10日為台南童軍及幼童軍陸續報到日，大家對營地的完善規劃及貼心設施均表示肯定。

▲第12次全國童軍大露營在台南走馬瀨農場舉行，從海內外及全國各地近8000名童軍於10日報到，開啟7天6夜大露營活動序幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長則表示，「要讓全國童軍感受台南甜！」黃偉哲說，近期適逢芒果季，歡迎前來享受在地夏日紅寶石的好滋味，也可以藉由這次的文化采風行程，感受台南城市文化特色。此外，黃偉哲也要求市府全力協助營地建設工作，齊心協力督導總會各項安全衛生工作，讓全國童軍都能在安全無虞的環境中裝滿收穫和美好回憶回家。

中華民國童軍總會秘書長蘇德祥強調，在台南市農會及台南市政府的協助下，營地整備狀況良好，為因應炎熱天氣及午後雷陣雨，事前就和國內最專業的帳篷會展公司合作，無論是面對熱浪還是大雨，都能提供有效的防護與避雨功能，同時也在營地鋪設2300塊木棧板，預防泥濘影響活動。

▲第12次全國童軍大露營在台南走馬瀨農場舉行，從海內外及全國各地近8000名童軍於10日報到，開啟7天6夜大露營活動序幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局局長鄭新輝表示，經過長時間的準備，今天各參與的童軍夥伴終於能夠一睹走馬瀨農場營地的風采。相信童軍營地的完善設施與細心安排，會讓大家感受到舒適和興奮。這次為提供良好的露營環境，市府除了逐一檢查基礎建設，也考量到各種衛生、安全防護措施和大型人潮集會的需求，如食安、緊急救護、電信訊號和水電等基本生活機能，並竭盡全力為睽違6年的大露營做好準備。

▲第12次全國童軍大露營在台南走馬瀨農場舉行，從海內外及全國各地近8000名童軍於10日報到，開啟7天6夜大露營活動序幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

參與本次活動的開元國小幼童軍杜團長表示，大會提供的露營環境相當舒適，除了豐富的自然生態環境，也搭設充足的帳篷及齊備的生活所需相關設施，感受到營地規劃的用心。幼童軍吳同學表示，進來營區感覺很舒適，期待透過交流表演活動讓世界看見台灣。翁同學表示，一進來營區，豐富的大自然有一股吸引力，讓人迫不及待想要經歷各項考驗活動。二溪國小宋同學則覺得營區很壯觀，張同學覺得在這裡比跟家人去露營還舒適，也很期待參加文化采風活動。

教育局表示，歷經數月的籌備，7月10日為童軍及幼童軍第一梯次報到，今日的報到紮營相當順利，9日的午後陣雨，10天在陽光普照之後，所有場地已全部恢復，青翠的草地更顯得綠意盎然。相信每位到場的童軍夥伴，應該都能感受到營地建設的完整規劃，以及走馬瀨營區豐富的自然美景，透過一系列童軍活動與文化采風，相信會是一次難忘的學習之旅。

ET快訊
10km厚對流轟「百毫米豪雨彈」　雨量排行台北佔半！明降雨熱
快訊／新北女墜落排水溝內命危
超美變性人來台下海！長髮露腿畫面曝　價碼讓老司機噴鼻血
快訊／台南五金行大火　濃煙狂竄！住戶緊急逃生
獨／3口家被丈夫滅門！新手媽臉書幸福曬娃　讚他身材高不用打扮
吳明達挨槍「雙掌被貫穿」　江湖中人：疑因2事引戰
鄭文燦涉貪傳「2度被簽結」　王俊力回應了
獨／帶娃好辛苦！新手媽滅門前1天臉書喊累　夫妻甜蜜合照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

10km厚對流轟「百毫米豪雨彈」　雨量排行台北佔半！明降雨熱區曝

文化部長預告「1年培育30個繪本畫家」　3方向往下扎根

賴士葆撞行人道歉！Cheap揪疑點：沒看到行人，但看到他們在聊天？

全國童軍大露營進駐童軍總會　黃偉哲:要讓全國童軍感受台南甜！

吳慷仁幫罕病童沐浴動作熟練！全聯捐款功能升級「全支付也能捐」

海溫飆升至31度「紅到發紫」　氣象粉專警告：恐成颱風大補丸

2024兒童歌仔戲、校園巡演開跑！李遠：今天是做部長最快樂的一天

秋冬新冠JN.1疫苗有Novavax！規劃採購50萬劑、拚年底前開打

一圖看懂未來降雨熱區！明14縣市亮「高溫燈號」　台東吹焚風

LINE「4款貼圖免費」必載！再睡5分鐘、柴柴超Q萌

洞庭湖潰堤搶修完畢　77小時完成封堵缺口

不爽開豪車沒被讓道 沿路逼車亮刀耍狠XD

問退麻醉老公「愛不愛我？」　他2秒後茫喊：不愛...GG惹

36勞斯萊斯+108阿法　吳桐潭告別式現場曝

被黃蜂叮！汪臉腫成2倍大　露哀怨眼神...獸醫反被萌翻

江坤俊爆讓人妻護理師懷孕 還有小四 ｜20240709 ET午間新聞

三重命案！妻中7刀不治　丈夫案後抱嬰逃離畫面曝

唐治平怒了！批檢警互踢皮球　沒先告知驗屍事宜：荒謬噁心

表演遇亂入男「抽菸+鬼叫」　街頭藝人嘆：請尊重這行業

高雄尋獲槍手第2輛車　鹽酸滅證！警：手法縝密

10km厚對流轟「百毫米豪雨彈」　雨量排行台北佔半！明降雨熱區曝

文化部長預告「1年培育30個繪本畫家」　3方向往下扎根

賴士葆撞行人道歉！Cheap揪疑點：沒看到行人，但看到他們在聊天？

全國童軍大露營進駐童軍總會　黃偉哲:要讓全國童軍感受台南甜！

吳慷仁幫罕病童沐浴動作熟練！全聯捐款功能升級「全支付也能捐」

海溫飆升至31度「紅到發紫」　氣象粉專警告：恐成颱風大補丸

2024兒童歌仔戲、校園巡演開跑！李遠：今天是做部長最快樂的一天

秋冬新冠JN.1疫苗有Novavax！規劃採購50萬劑、拚年底前開打

一圖看懂未來降雨熱區！明14縣市亮「高溫燈號」　台東吹焚風

LINE「4款貼圖免費」必載！再睡5分鐘、柴柴超Q萌

天龍三溫暖槍聲響起「威震前董座中彈」　士檢火速主動分案調查！

《原子》江尚儒認愛戀綜CP！　解禁狂曬情侶照：這3個月多痛苦

泰勒絲效應　兆豐產推旅行綜合保險助粉絲追星

台塑四寶H1獲利年增63％　台塑、南亞看Q3勝過Q2

激瘦33公斤！他超慢跑1年「不吃藥甩三高」　教練4技巧不傷膝

「吃飽就想睡」恐是糖尿病前兆！醫示警：快去檢查

菲律賓華裔女市長疑為共諜「缺席聽證會」　參議院揚言逮捕

郭俊麟飆生涯首場完封　統一9比0大勝味全

10km厚對流轟「百毫米豪雨彈」　雨量排行台北佔半！明降雨熱區曝

北海道擬對清池開徵「入場稅」！其他知名景點也在研擬

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

生活熱門新聞

公司倒閉「獨留1超強員工」！0薪水天天上班

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

大便沒衛生紙怎辦？他一招自救8萬人讚爆

龍巖涉吸金160億！　天價塔位「拿嘸建照」狂賣10年

他靠LINE「1功能」暢遊東京　網驚：竟有這種東西

快訊／9縣市大雨特報　下到晚上

野馬網美「國道內線帶領救護車」被轟

俯瞰吳興街「狂炸整條黃泥水」　退水畫面曝光

江坤俊聲明藏玄機　鄭凱云前夫：嘆為觀止

「天貺節」迎虎爺生日　專家曝3招補財庫

美國母來台探女　遭和尚性騷要求口交

台積電「面試8次」全失敗！主管悄曝關鍵　台大哥懂了

網購雞蛋平台My Egg無預警歇業　消費者錯愕

大雷雨狂轟！一票人直擊「消失的台北」

更多熱門

相關新聞

即／台南永康五金行大火　水車+機器人增援搶救

即／台南永康五金行大火　水車+機器人增援搶救

台南永康區永明街一家五金行，10日晚上7時22分許發生火警，火場樓高1層鋼骨鐵皮建物，1樓處有濃煙、明火竄出，住戶皆緊急逃生，台南市消防局119勤務中心據報，出動消防局第五大隊所屬永康消防分隊等33車63人前往搶救。

槍手身分大進展　林士傑命案「比對出可疑對象」

槍手身分大進展　林士傑命案「比對出可疑對象」

林士傑家屬低調治喪　挑登山照布置靈堂

林士傑家屬低調治喪　挑登山照布置靈堂

台南萬代橋路面改善工程16日暫時封閉南側請人車改道

台南萬代橋路面改善工程16日暫時封閉南側請人車改道

台南推出老樹巡禮活動黃偉哲邀民眾徜徉綠意

台南推出老樹巡禮活動黃偉哲邀民眾徜徉綠意

關鍵字：

全國童軍露營黃偉哲台南

讀者迴響

熱門新聞

台中女老師抱2歲女墜樓亡！老公帶大女兒出國

女兒懷孕遭資遣…母心碎「不想追究」：都叫她不要做

江坤俊聲明「內藏2細節太罕見」！

台中女師抱嬰墜樓雙亡！保母心碎

獨／三重3死悲劇！父「詭異姿勢」陳屍車內

公司倒閉「獨留1超強員工」！0薪水天天上班

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

一家三口慘死！爸狠心砍妻殺男嬰　

即／天龍三溫暖爆槍響　威震董座和司機中彈

即／台中母帶2歲童墜下雙亡！

大便沒衛生紙怎辦？他一招自救8萬人讚爆

一家三口命案無徵兆　妻上午還出門買豬肉

龍巖涉吸金160億！　天價塔位「拿嘸建照」狂賣10年

即／新北女身中7刀不治！夫攜子逃往陽明山輕生雙亡

更多

最夯影音

更多

洞庭湖潰堤搶修完畢　77小時完成封堵缺口

不爽開豪車沒被讓道 沿路逼車亮刀耍狠XD

問退麻醉老公「愛不愛我？」　他2秒後茫喊：不愛...GG惹

36勞斯萊斯+108阿法　吳桐潭告別式現場曝

被黃蜂叮！汪臉腫成2倍大　露哀怨眼神...獸醫反被萌翻

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面