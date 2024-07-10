全國童軍大露營進駐童軍總會　黃偉哲:要讓全國童軍感受台南甜！

▲第12次全國童軍大露營在台南走馬瀨農場舉行，從海內外及全國各地近8000名童軍於10日報到，開啟7天6夜大露營活動序幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第12次全國童軍大露營10日起至16日在台南走馬瀨農場舉行，從海內外及全國各地近8000名童軍於10日報到，開啟7天6夜大露營活動序幕。

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9日午後的小陣雨，讓10日陽光普照下的場地更顯得綠意盎然。中華民國童軍總會秘書長蘇德祥表示，「一切已準備就緒!」。台南市長黃偉哲表示，歡迎來自全國、世界各地的童軍夥伴，能充分感受古都多元文化的魅力與自然美景，「在台南，連空氣都是甜的」歡迎多吸幾口空氣，感受「台南甜」！

台南市童軍會理事長蘇敬仲表示，本次大露營感謝黃偉哲市長帶領市府各局處團隊，全力協助營地基礎建設及籌辦相關事項。10日為台南童軍及幼童軍陸續報到日，大家對營地的完善規劃及貼心設施均表示肯定。

黃偉哲市長則表示，「要讓全國童軍感受台南甜！」黃偉哲說，近期適逢芒果季，歡迎前來享受在地夏日紅寶石的好滋味，也可以藉由這次的文化采風行程，感受台南城市文化特色。此外，黃偉哲也要求市府全力協助營地建設工作，齊心協力督導總會各項安全衛生工作，讓全國童軍都能在安全無虞的環境中裝滿收穫和美好回憶回家。

中華民國童軍總會秘書長蘇德祥強調，在台南市農會及台南市政府的協助下，營地整備狀況良好，為因應炎熱天氣及午後雷陣雨，事前就和國內最專業的帳篷會展公司合作，無論是面對熱浪還是大雨，都能提供有效的防護與避雨功能，同時也在營地鋪設2300塊木棧板，預防泥濘影響活動。

教育局局長鄭新輝表示，經過長時間的準備，今天各參與的童軍夥伴終於能夠一睹走馬瀨農場營地的風采。相信童軍營地的完善設施與細心安排，會讓大家感受到舒適和興奮。這次為提供良好的露營環境，市府除了逐一檢查基礎建設，也考量到各種衛生、安全防護措施和大型人潮集會的需求，如食安、緊急救護、電信訊號和水電等基本生活機能，並竭盡全力為睽違6年的大露營做好準備。

參與本次活動的開元國小幼童軍杜團長表示，大會提供的露營環境相當舒適，除了豐富的自然生態環境，也搭設充足的帳篷及齊備的生活所需相關設施，感受到營地規劃的用心。幼童軍吳同學表示，進來營區感覺很舒適，期待透過交流表演活動讓世界看見台灣。翁同學表示，一進來營區，豐富的大自然有一股吸引力，讓人迫不及待想要經歷各項考驗活動。二溪國小宋同學則覺得營區很壯觀，張同學覺得在這裡比跟家人去露營還舒適，也很期待參加文化采風活動。

教育局表示，歷經數月的籌備，7月10日為童軍及幼童軍第一梯次報到，今日的報到紮營相當順利，9日的午後陣雨，10天在陽光普照之後，所有場地已全部恢復，青翠的草地更顯得綠意盎然。相信每位到場的童軍夥伴，應該都能感受到營地建設的完整規劃，以及走馬瀨營區豐富的自然美景，透過一系列童軍活動與文化采風，相信會是一次難忘的學習之旅。