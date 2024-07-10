恐怖防塵網亂飄！高雄女騎車「突被遮眼擊落」　移工經過也摔車

▲工地防塵網被風吹落，有2名女騎士被擊落。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市美濃區今(10日)發生一起車禍，一處工地的鷹架防塵網疑似未加固定，一名女移工騎乘機車經過時，被防塵網絆倒自摔。事實上，同一地點在8日也發生摔車事故，一名老婦人當時騎車經過，防塵網突然被風吹起，也讓婦人慘摔受傷。

有民眾在地方社團發文，提醒民眾路過美濃區中興路一段的某棟透天厝時，要小心遮布掉落，因為日前有一位婆婆因風大，遮布直接吹落，導致婆婆騎車經過後，直接被遮住臉部釀成自摔。今天又有一位移工騎車經過，又因為遮布掉落捲進輪胎而自摔。

▲警方於現場設置交通錐。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方證實，8日下午2點多接獲報案，指出這處工地發生車禍，員警到場時，發現工地疑似鷹架防塵網未確實加固，導致一名79歲黃姓婦人騎乘機車經過時，正好防塵網被風吹起，導致老婦人被防塵網絆倒。警消獲報到場，協助將婦人送醫治療。

而今日上午11點58分，警方又接獲報案，指出同址有一名30歲印尼籍希姓女移工騎車經過時，也被防塵網絆倒而自摔，導致希女臉部擦挫傷，被送往醫院救治。

警方表示，已在現場設置交通錐，並通知陳姓屋主及黃姓工地負責人到案說明，並依道路交通管理處罰條例第82條1項5款規定製單舉發違規，最高可罰新臺幣2400元，另告誡屋主及工地負責人應加強品質控管，確實防範類似情況發生。