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曾寶儀主持見面會被讚爆！曝家裡全都是金秀賢：讓他安心很重要

▲▼曾寶儀,寶媽。（圖／記者許宥孺攝）

▲曾寶儀和寶媽今日到高雄出席活動。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

南韓男神金秀賢6日在林口體育館舉辦見面會，藝人曾寶儀擔任主持人，被稱是當晚最大贏家。曾寶儀今(10日)在高雄出席護膚SPA會館活動，再提當晚幕後花絮，稱事前有做足功課，家裡電視畫面都是金秀賢，過程讓對方安心很重要。她也當面稱讚金秀賢是好演員，希望他能繼續拍好作品，對方則覺得很感動。

看中高雄承億酒店可俯視港都絕美風景，知名保養護膚品牌宣布進駐，今(10日)邀請到曾寶儀、寶媽友情站台，母女倆也不藏私分享保養祕訣。

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▲▼曾寶儀,寶媽。（圖／記者許宥孺攝）

▲寶媽(左5)即將迎接70歲仍駐顏有術。（圖／記者許宥孺攝）

寶媽說，保養不是嘴上說說，怎麼認真保養身體就會展現出來，世界上沒有天生麗質。曾寶儀則笑說，通常聽媽媽講話會翻白眼，但這些話到講得蠻對，她認為保養和運動是一樣的，身體不會騙人，這是非常好的投資，而且越是用心、持續，就會在身體上展現。

提到日前剛主持完男神金秀賢的見面會，曾寶儀透露有做足功課，事前大量看金秀賢的作品，不只是戲劇，還有金秀賢上的綜藝、《淚之女王》的所有幕後採訪和花絮都要看，笑說「整個家裡電視都是金秀賢」。

曾寶儀分享，先前都是各自做準備，彩排也沒機會碰面，結束時她和金秀賢在後台有短暫碰面，金秀賢用韓文和她說謝謝，雖然旁邊有翻譯，但她也聽不太懂，只知道金秀賢講到「努那」，印象中是韓語的一種稱謂，事後她有問友人，才知道金秀賢叫她「姐姐」，叫姐姐也很不錯。

▲▼金秀賢見面會。（圖／記者黃克翔攝）

▲金秀賢6日在林口體育館舉辦見面會。（圖／記者黃克翔攝）

曾寶儀說，她有稱讚金秀賢是非常好的演員，真心希望他能多拍好戲，因為大家真的很喜歡金秀賢，金秀賢也對此覺得很感動。

由於曾寶儀發揮主持功力，全場無冷場，事後被網友大讚。曾寶儀說，韓星見面會的問題都是安排好的，藝人當然希望關注在作品上，而且藝人也要做準備，如果突然丟了一個新問題，他們會不知道要怎麼回答，「讓他們安心是很重要的，因為他們人生地不熟」。現場媒體則發問，這次沒有機會盡地主之誼帶金秀賢去走走？曾寶儀則笑說：「怎麼可能輪到我！」

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