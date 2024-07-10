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獨／嗆民進黨「畜生才加入」挨告　名嘴跛腳出庭：罵黨沒罵人

▲▼名嘴董智森被民進黨高姓黨員指控破壞人格名譽，求償精神慰撫30萬元，10日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲名嘴董智森被民進黨高姓黨員指控破壞人格名譽，求償精神慰撫30萬元，10日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

名嘴董智森2021年在廣播節目評論兩岸政策，批執政的民進黨「只有畜生才會加入」等語，台南1位高姓民進黨員北上提告，自認遭董侮辱、要求賠償30萬元但一審敗訴，高上訴台北地院二審，今（10日）出庭批董「嘴秋、罵人ㄟ牽絲」，喊話法官應保障人民免於被侮辱的恐懼，合議庭諭知下月（8月）7日宣判。

董智森庭訊承認自己評論用語尖酸刻薄，「但我罵的是民進黨」、從沒講過高男這個人與名字，「否則我敢在這裡發誓，我絕子絕孫！」董說全台灣有18萬人姓高，不解為何高男會往自己身上攬，他覺得打這種官司很累。

董智森開完庭受訪，走路一跛一跛的，他說昨天騎機車急煞閃躲1名呆立路中的婦人，結果打滑摔傷腿、沒大礙，自嘲幸好沒撞到人，「不然今天就要像某立委上新聞了」。

董智森說，民主國家的媒體評論執政黨、天經地義，本案他的評論從沒說過高男，也沒有任何報導寫出高男的名字，高男卻一直執著「罵的就是我」，他聽了覺得很好笑，但不想刺激對方，免得又有後續，他相信司法會把整個事情釐清。

高男向台北地院提告指稱，董智森2021年9月22日主持廣播節目，與來賓評論兩岸政策，竟說「民主進步黨是下三濫黨」、「只有畜生才會加入民進黨」，用語超惡毒、令人非常傻眼。高男主張身為民進黨員，已嚴重被董的話影射，「人格、名譽受到空前的損害」。

高男強調，人格名譽是人的第一生命，批董智森濫用媒體第四權與言論自由，在全國數百萬電視觀眾面前，公然侮辱、誹謗合法申請的政黨，破壞國家團結、破壞社會和諧，非常非常不應該。高自認受害者，求償精神慰撫30萬元，呼籲法院不能姑息。

董智森一審抗辯指出，高男提告沒全盤理解當時評論的脈絡，且他不認識高男、沒見過高男，在評論中更沒提到高男，若高男主張有理，民進黨有25萬黨員，怎沒其他黨員來告他，「難道其餘24萬9999位黨員都不要名譽、人格，不要第一生命」。

董智森強調「當然不是，因為其他民進黨員都知道這是民主政治的言論自由」，他用語尖酸，但評論的是涉及公益事項，且當時民進黨中央黨部開記者會反駁他，可見他評論對象為民進黨，並非針對高男。

一審認為董智森用詞不適當，但無從認定他發言針對特定民進黨員、包括高男，判董免賠，高須自付3200元一審訴訟費。

高男不服、上訴北院二審，今北上出庭喊話合議庭應保障人民免於被侮辱的恐懼，若仍判董智森沒事，「對我很不公平、讓我活在侮辱之中、生存在恐懼之中」。高批董罵人行為比網紅「館長」、媒體人周玉蔻惡劣幾百倍，且「嘴秋、罵人ㄟ牽絲」，就算沒指名道姓也會構成侵害，請法官不能等閒視之。

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