法院認證不實！名嘴指高虹安「偷吃人夫」被打臉判賠10萬

▲名嘴徐嶔煌。（圖／華視提供）

記者黃哲民／台北報導

名嘴徐嶔煌2022年在電視政論節目，指稱當時正參選新竹市長的不分區立委高虹安，先前與有婦之夫李忠庭交往，高指徐沒合理查證就惡意編造她是「小三」，提告要求徐賠償160萬元並刊登判決全文，新北地院審結，判徐須賠償10萬元，可上訴。

本案發生於2022年11月2日，徐嶔煌在民視「辣新聞152」節目中，以手持字板載明「2019年與李男交往，李男仍有婚姻關係」。

高虹安提告指稱，她2018年任職鴻海集團而認識李忠庭，李男當時已離婚，隔年2人才交往，徐嶔煌身為新聞媒體工作者，有查證資源卻沒合理查證，就惡意說她是「小三」。

高虹安主張徐嶔煌本案言論透過網路散布，使不明就裡的觀眾誤以為她破壞別人婚姻，造成她品德、操守等社會評價被嚴重貶抑，名譽權受侵害甚鉅，要求徐賠償精神慰撫160萬元，並在徐的臉書粉專公開刊登本案判決全文1日、不得限制閱覽權。

▲新竹市長高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

徐嶔煌辯稱在節目中僅拿著手持字板，沒口述與評論高虹安是不是「小三」，當天他在節目評論重點為高涉及貪污助理費的社會重大議題，對於高是否跟有婦之夫交往、隻字未語，高卻用2張截圖模糊他在節目的評論重點，「顯然斷章取義、欲混淆視聽」。

徐嶔煌聲稱，就算他當時手持字板等於發表板子上所寫言論，也不是他編造的，字板內容轉載《自由時報》報導：「北機站獲報，檢舉人口中的李姓男助理，昔日任職鴻海集團期間有過一段婚姻，那時疑與他的上司高虹安產生情愫…」等語。

此外，徐嶔煌說另查證節目播出同日，三立電視台也報導《公費助理爭議未平！高虹安與男友再爆不倫風暴》，所以他將新聞報導整理於手持板，並註明引用出處，目的是「有效率將新聞報導呈現給閱聽人」，不構成對高虹安名譽權的侵害。

徐嶔煌表示，高虹安當時參選新竹市長，有無不倫戀，涉及是否具備擔任重要公職的品德與能力，而李忠庭被懷疑掛名擔任高的立委助理，受到大眾矚目，事關公益。徐自認從事新聞評論、並非專業記者，轉載媒體報導本無查證義務，但他已盡合理查證，本案手持板所佔篇幅極小，沒對高造成額外損失。

法官查明李忠庭2015年5月就跟前妻離婚，高虹安2019年與李男交往時，李男無婚姻關係存在，而徐嶔煌引用的《自由時報》報導，並沒具體指出李與高交往時仍有婚姻關係。

▲李忠庭（前）。（圖／記者黃哲民攝）

至於徐嶔煌所稱三立電視台報導，也僅說李忠庭任職鴻海集團時為已婚身分，沒提及李男於2019年仍為有婦之夫，顯見徐在手持板所寫內容，是加入自己從別處獲悉、甚至個人主觀推斷的摘要。

法官認定徐嶔煌本案並非單純「投放新聞」，且手持板所寫內容屬於可驗證真偽的「事實陳述」，卻與實情不符，可見徐未盡合理查證，僅屬個人逕行臆測跳躍推論，更非合理評論可受公評之事，不能據此主張言論自由而免責。

法官認為徐嶔煌本案推論雖非全然無憑，但逕自散布不實言論，已侵害高虹安名譽，仍應負過失侵權行為賠償責任。

不過法官審酌徐嶔煌本案手持板在節目的特寫時間短暫，李忠庭在本案節目播出隔天立刻發表澄清聲明、並被《自由時報》用於更新報導，加上高、徐雙方身分地位與經濟狀況，判徐須賠償精神慰撫10萬元、不必刊登判決全文，可上訴。