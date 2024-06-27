粗心女看護害病翁二度中風　被判刑卻免賠200萬理由曝光

▲女看護粗心導致老翁摔傷引發二度中風，被老翁家屬求償精神慰撫卻免賠。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃哲民／台北報導

北市1位8旬王姓老翁2021年中風住院，因躁動而被醫囑束縛手腳在病床以免出意外，但趙姓女看護貪圖方便，讓王翁鬆綁獨留病房約3分鐘，以致王翁下床摔傷、引發2度中風，王翁家屬告趙女與仲介公司求償醫藥費與精神慰撫等共458萬元，台北地院審結，僅判仲介公司須賠74萬餘元、趙女免賠，可上訴。

判決指出，王翁在病房摔傷後2年過世，王翁和家屬提告範圍只限於摔傷，審理期間並撤回王翁對趙女與仲介公司的提告，但因身體、健康權受損，僅傷者本人可求償，以致遺孀與5位子女主張趙女與仲介公司連帶賠償精神慰撫共200萬元，全部吞敗，而家屬僅訴請仲介公司單獨賠償王翁額外增加的醫藥花費。

本案趙女是在2021年7月28日起，到醫院照顧當時87歲、因腦中風等病住院的王翁，因王翁情緒躁動，醫囑以束帶將王翁雙手與右腳束縛在病床上，以防亂拔點滴或起身摔傷，並叮嚀便溺盡量在床上解決，每2小時鬆綁15分鐘按摩促進血液循環，用餐也可鬆綁，但須有人在旁注意。

同月30日上午7點多，王翁病房傳來重物墜地聲，護理師衝來查看，赫見王翁獨自1人摔趴在病房門邊地上，頭臉掛彩、左手腳擦傷，此時趙女正好回來，聲稱將王翁吃完早餐的餐盤送去配膳間，以為僅離開不到3分鐘，應該不會有事。

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

王翁當天上午11點多起意識變慢，檢查發現他二度中風、顱內有大片血腫，緊急開刀切除顱骨解壓並移除血塊，之後王翁狀況穩定曾出院，後於2023年8月因肺炎合併急性呼吸衰竭過世。

王翁家屬告趙女擅離職守，沒先知會護理師幫忙，也沒重新綁好王翁束帶或拉起病床護欄，造成王翁摔傷導致病情惡化，涉犯過失傷害罪嫌。

從對岸嫁來台灣的趙女，事發後沒再從事看護工作，她到案不認罪，辯稱王翁不是滾落病床，而是自行起身再坐到地上，趙女堅稱王翁腦袋很清楚、「他想測試他自己」，所以王翁的傷勢非她造成。

檢方變更起訴法條，請求改依過失致死罪論處趙女責任。法官認為趙女辯解不實，但王翁事隔2年才過世、期間不只1次進出醫院，難以斷定死因與摔傷有關，仍依過失傷害罪判趙女6月徒刑、得易科罰金18萬元，已定讞。

王翁家屬另提本件民事求償，仲介公司否認僱傭趙女、也沒替趙女投保勞健保，僅介紹趙女給王翁家屬聘用。法官查明趙女先前若接受仲介公司排定看護工作，收到酬勞須給仲介公司抽佣10%，代表雙方有委任關係，受任人處理委任事務出包造成損害，委任人應負同一賠償責任。

本案法官認定趙女過失責任明確，但王翁家屬求償王翁因摔傷額外支出費用258萬元，應扣除王翁當時因中風住院本應支付的看護、營養品等花費，有些無法證明關連性的雜支也不能計入，七折八扣後，判仲介公司須賠74萬餘元，趙女因王家訴訟主張的變動，反而不必賠償，可上訴。