慶生趴挨槍「眼球掉出來」　髮型師輕生...兇手喊窮仍判賠172萬

▲髮型設計師參加同學慶生趴，無端挨槍造成眼球中彈「當場掉出來」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃哲民／台北報導

北市1位從事髮型設計的李姓男子，2020年參加高中同學慶生趴，卻遭壽星的朋友簡嘉宏持填充辣椒彈丸的辣椒槍，近距離朝臉部連開2槍，李男右眼球中彈當場掉出來、動手術重建仍無法挽回，李男抑鬱而終，家人繼續他求償遺志，台北地院審結，判簡男須賠172萬餘元，可上訴。

本案發生於2020年1月24日，李男凌晨0點多到高中同學在公司舉辦的慶生趴，一群人喝酒唱歌，簡男當天凌晨3點多抵達，他和壽星是朋友、知道李男是壽星同學但不熟，當時在場眾人幾乎醉倒一片。

李男坐著滑手機，突然感覺眼前人影一晃，抬頭赫見簡男持1把小支手槍指著他，不由分說近距離朝他臉部開1槍，「碰」的1聲驚動還清醒的旁人，李男當下還沒感覺疼痛，望著還冒煙的槍口，責問簡男「你在幹嘛！」

簡男怒嗆李男「你的酒潑到我了，馬上滾！」接著再開第2槍，李男這時才感覺一陣灼熱劇痛，伸手一摸驚見自己滿臉鮮血，低頭一看，自己右眼球中彈破裂、竟然當場掉出來，旁人連忙叫李男快走，簡男也趁亂開溜。

李男撿起眼珠摀著傷口自己走到路邊，打119慌亂表示「我中彈了」、「我不行了」、「快點叫救護車」，經送醫搶救修補眼球裝回眼窩，最後仍因右眼球萎縮被迫摘除、植入義眼。醫院確認李男遭含有辣椒素的彈丸擊中眼睛所致。

簡男被通緝到案，交保3萬元又無故不出庭，後因另案判刑定讞服刑至今。他堅稱李男認錯兇手，李男反駁指出，簡男雙手都有刺青，行兇時近距離站他面前，他絕沒認錯人，且簡男直接朝他開槍，並非把玩槍枝走火誤傷。

▲髮型設計師眼球中彈失明、抑鬱而終，由家人轉達遺願求重判兇手。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

李男悲訴當時和簡男座位相隔2、3張桌子距離，他沒朝任何人潑酒，更與簡男無冤無仇，不懂為何簡男要傷他，害他失明中斷髮型設計工作，還遭旁人異樣眼光，因而自卑焦慮、罹患憂鬱症飽受身心痛苦，簡男卻從不認錯道歉。

李男最後等不及判決，2022年11月輕生辭世，他的母親含悲出庭轉達兒子遺願，求法官從重量刑、給簡男應有制裁。刑案一審認定簡男狡辯，加上前科累累、犯後態度不佳，去年（2023年）1月依重傷害罪判刑8年，刑案二審日前駁回上訴、維持一審判決，還可上訴。

李男生前另對簡男提起本件附帶民事求償，他的父母繼續兒子遺志，要求簡男賠償322萬餘元。簡男仍推稱李男認錯人，並自稱服刑無收入，還需撫養妻兒，沒錢賠。

本案法官不採信簡男辯解，審酌李男受傷時年僅25歲，原有生活與工作遭逢巨變、所受精神痛苦甚鉅，判簡男須賠償172萬餘元，可上訴，李男先前已獲犯罪被害人補償醫藥費、精神慰撫共近29萬元。

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