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大陸 大陸焦點 特派現場

反制歐盟風電等反補貼調查　大陸宣布投資貿易障礙調查

▲大陸商務部,商務部大樓。（圖／CFP）

▲大陸商務部。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸商務部10日宣布，就歐盟依據《外國補貼條例》對中企調查中採取的相關做法，進行貿易投資壁壘調查，主要涉及鐵路機車、光伏、風電、安檢設備等產品。調查為期半年，將在2025年1月10日前結束，但特殊情況下可延長至2025年4月10日。

大陸商務部網站10日公布，部門6月17日收到中國機電產品進出口商會（以下稱申請人）正式提交的申請書，申請人請求就歐盟依據《關於扭曲歐盟內部市場的外國補貼條例》（FSR）（以下簡稱《外國補貼條例》）及其實施細則對中國企業調查中採取的相關做法進行貿易投資壁壘調查。

大陸商務部依據《中華人民共和國對外貿易法》和《對外貿易壁壘調查規則》有關規定，對申請人的資格、申請調查的措施、申請調查措施所涉及的產品、申請調查措施造成的負面影響及相關證據材料進行了審查。

經審查，申請人及相關證據材料符合《對外貿易壁壘調查規則》相關規定。依據《中華人民共和國對外貿易法》及《對外貿易壁壘調查規則》有關規定，中國商務部決定自7月10日起就歐盟《外國補貼條例》調查中採取的相關做法進行貿易投資壁壘調查。

歐盟依據《外國補貼條例》及其實施細則對中國企業開展的初步審查、深度調查以及突襲檢查等調查中採取的相關做法。申請人提出申請時主要涉及鐵路機車、光伏、風電、安檢設備等產品。

根據《對外貿易壁壘調查規則》的規定，商務部可以採用問卷、聽證會、實地調查等方式向利害關係方了解情況，進行調查。

歐洲聯盟此前接連就中國進口產品，尤其是綠色能源產品進口展開反補貼調查。去年10月宣布對中國電動車展開調查之後，近日又將調查矛頭指向中國產風力渦輪機。此前，兩家通過羅馬尼亞參加歐洲聯盟公開競標成功的中國太陽能電池板企業也成為歐盟反補貼調查的目標。

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