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大陸 大陸焦點 特派現場

歐盟對陸電動車加徵關稅最高37.6％　陸官方強烈反對...車企觀望

▲大陸電動車出口。（圖／CFP）

▲大陸電動車準備出口。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

歐盟委員會於當地時間4日公告稱，對大陸電動車（BEV）進行為期九個月的反補貼調查後，決定對來自大陸的電動車進口徵收臨時反補貼稅，將於2024年7月5日生效，最長持續四個月。據了解，未配合調查的車企和上汽集團加徵稅率為37.6%最高，但相較於歐盟在6月12日提出的數據，最終的反補貼稅率略為下調。

▲▼ 中國外交部發言人毛寧 。（圖／翻攝 外交部網站）

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／翻攝 外交部網站）

對於歐盟的反補貼稅率開徵，大陸外交部發言人毛寧表示，中方已經多次表明立場，對此表示強烈反對，「我們始終認為應當通過對話協商、妥善解決具體的經貿問題。中方也將採取必要措施，堅定維護自身的合法權益。」

根據歐盟提出的反補貼稅規則顯示，臨時關稅將於2024年7月5日生效，最長持續四個月。上汽集團加徵稅率為37.6%，吉利為19.9%，比亞迪為17.4%；其餘配合歐盟調查的大陸車企平均加徵稅率為20.8%，未配合調查的車企加徵稅率為37.6%。

▲▼大陸山東汽車製造工廠,電動車,生產線,工人,製造。（圖／CFP）

▲大陸電動車製造工廠。（圖／CFP）

大陸電動車企蔚來汽車表示，目前階段，蔚來在歐洲市場將保持其在銷產品的定價，並將根據關稅政策的進展而評估市場策略，「在歐洲，將繼續服務好蔚來用戶。相信適當的市場競爭對用戶有益，並希望在2024年11月實施最終措施之前與歐盟達成解決方案。」

小鵬汽車則認為，公司正積極評估在歐洲建立本地製造能力的可行性，並採取適當措施滿足市場需求，所有等待交貨的消費者和在新關稅生效前下訂單的客戶將不受任何價格上漲的影響。

大陸商務部發言人何亞東強調，距終裁還有4個月窗口期，「希望歐方同中方相向而行，展現誠意，抓緊推進磋商進程，基於事實和規則，盡快達成雙方均可接受的解決方案。」

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