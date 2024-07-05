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中國商務部：將召開歐盟白蘭地反傾銷聽證會

▲▼歐中峰會。（圖／路透）

▲歐盟計劃自7月4日起對華電動車加徵臨時關稅。（圖／路透）

文／中央社

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）自今日起對中國進口電動車加徵暫時性反補貼關稅。中國商務部也於今日公布，應相關公司與利害關係方申請，將於7月18日召開歐盟進口白蘭地反傾銷案聽證會。

中國商務部今日於官網發布「關於召開相關白蘭地反傾銷案聽證會的通知」。內容指，2024年1月5日，中國商務部發布公告，對原產於歐盟的進口相關白蘭地進行反傾銷立案調查。

該通知表示，應法國白蘭地品牌馬爹利（Martell）、軒尼詩（Hennessy）、人頭馬（Rémy Martin）等公司以及相關外國行業協會等利害關係方申請，為保證調查程序的公平、公正、透明，根據「中華人民共和國反傾銷條例」第20條及商務部「反傾銷和反補貼調查聽證會規則」的規定，商務部貿易救濟調查局決定於2024年7月18日在商務部召開相關白蘭地反傾銷案聽證會。

中國央視轄下新媒體「玉淵譚天」6月13日即刊文表示，中方預計將於8月底公布對原產於歐盟的進口相關白蘭地反傾銷調查初裁結果。並引中國海關數據指出，歐洲白蘭地在全球其他市場銷量明顯下滑，中國市場成了支撐其銷量的關鍵。去年1至9月，歐盟出口到中國的白蘭地年增超過1/5。

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