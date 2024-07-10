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社會 社會焦點 保障人權

相驗結果曝！男殺妻帶兒車內輕生　兒頸部有明顯勒痕

▲▼三重3死命案，父攜6月大男嬰陳屍馬槽橋旁。（圖／記者陳以昇攝）

▲新北廖姓男子殺妻後又帶子輕生，今相驗結果出爐。（圖／記者陳以昇攝）

記者黃宥寧、郭玗潔／台北報導

新北市三重9日發生一起人倫慘劇，42歲的廖男疑因經濟、養育問題，和劉姓妻子爆發爭執，竟揮7刀砍死妻子，再開車帶著6個月大的兒子到陽明山馬槽橋輕生，造成一家三口死亡悲劇。經初步相驗，父子皆為窒息身亡，兒子脖子上有明顯勒痕，將再做進一步檢驗，廖男遺體則不解剖暫冰存，後續將發還給親屬。

據了解，42歲廖男與43歲劉女於2023年3月結婚，今年1月生下兒子，雙方都在南港不同科技公司上班，不料，劉女卻因懷孕遭公司資遣，廖男2023年底也遭裁員，一家人頓失經濟來源，靠雙方父母接濟過活。

不料廖男9日中午12時50分左右，疑為了經濟問題、幼兒養育問題與妻子爆發口角，竟持刀朝妻子猛砍7刀，並抱著兒子離家，於陽明山馬槽橋輕生，父子雙雙身亡，直到鄭姓岳母9日傍晚5時許返家，發現女兒陳屍浴室，趕緊報警處理，全案才曝光。

檢方會同法醫今（10日）下午1時37分許在二殯相驗廖男及兒子遺體，廖男父母及劉母都強忍悲痛到場認屍，3人相互扶持，劉母左手扶額右手摀住胸口，一路哭著進入殯儀館，都無法接受和摯愛的兒女、孫子已天人永隔。

▼廖男父母及岳母抵達二殯認屍。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼廖男父母及岳母抵達二殯認屍 。（圖／記者黃彥傑攝）

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