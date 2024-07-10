漂亮女留美返台嫁再婚男！1家3口無徵兆滅門　鄰曝：常帶小孩散步

▲三重區發生命案，周圍鄰居紛紛回憶當天的情況。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

新北市三重區9日傍晚發生一起震驚社會的命案，43歲的劉姓女子被母親發現倒臥家中，身中7刀送醫搶救後仍不治身亡。案發後，42歲的廖姓丈夫後來帶著6個月大的男嬰開車逃往陽明山，最終在馬槽橋下被發現雙雙身亡。周圍鄰居紛紛回憶當天的情況，豬肉攤老闆表示，當天上午劉女還曾到攤位買豬肉，說是要為孩子做副食品。下午見到廖男獨自帶著孩子出門，沒想到不久後就聽聞憾事。

事發地點位於三重龍門市場附近。豬肉攤老闆回憶，平常夫妻倆幾乎都是一起帶著小孩出入，因為天氣炎熱，孩子通常包得很緊。案發當天，劉女還曾向他買肉，說要為孩子做副食品，下午看到廖男獨自帶著孩子出門，覺得有些異常。後來看新聞才知道事發時間大約在中午，可能是劉女買完肉回家後發生了不幸。他對於當時沒聽到任何聲響感到奇怪，懷疑是因為市場非常熱鬧，所以沒聽到聲音。

附近理髮店的顧客則說，死者夫妻平常和鄰居互動較少，但劉女的母親對人非常客氣，大家都叫她「姐姐」。劉母經常購買鮮食餵養流浪動物，案發後，鄰居們都很擔心她的情況。

一位鄰居大姐表示，劉女長得很漂亮，曾到美國留學並工作，因疫情回到台灣。劉家經濟狀況不錯，夫妻倆經常推著孩子出來散步，完全看不出有任何異樣。事發前一天，她還看到夫妻倆帶孩子出門，因此對命案的發生感到震驚。

鄰居大姐還說，劉母平常早上外出，通常中午以前會回家，但案發當天外出時間較長。里長陳仕宏表示，曾協助劉母處理裝修糾紛，並請與劉母熟識的鄰長持續關注，若有需要將全力提供協助。

據了解，廖男原本在大陸工作，有個結婚10多年的妻子，還育有1名11歲的女兒，但後來2人疑因個性不合離婚；2年前廖男返台，認識現任妻子劉女，雙方於2023年再婚，但只有登記並未宴客，婚後還生下一個兒子，雖然夫妻倆都無業，但家中經濟狀況很好，沒有經濟壓力，親友印象中夫妻兩互動還算不錯，看不出來有感情問題，沒想到如今會發生人倫悲劇，親友對於行凶動機都想不透。

▲ 三重區三和路發生命案，警方到場勘驗 。（圖／記者戴上容攝）