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三重悲劇！女兒懷孕遭資遣…母心碎嘆「不想追究」：我都叫她不要做

記者邱中岳、戴若涵／新北報導

新北市三重區9日發生一起人倫悲劇！一名廖姓男子疑似與妻子為了經濟、孩子教育問題發生爭執，竟猛砍7刀殺妻後，帶著6個月大的兒子前往陽明山馬槽橋輕生。岳母下午返家，驚見女兒陳屍血泊中，心碎報警，提到女兒遭資遣一事，岳母回應，「那過去事，我們也不會追究」，如果女兒公司不歡迎她，「我也覺得不用做，回來家裡面。」

▲三重夫殺妻，再帶兒子輕生，岳母傷心受訪。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

▲三重夫殺妻，再帶兒子輕生，岳母傷心受訪。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

據了解，42歲廖男與43歲劉女於2023年3月結婚，今年1月生下兒子，雙方都在南港不同科技公司上班，不料，劉女卻因懷孕遭公司資遣，廖男2023年底也遭裁員，一家人頓失經濟來源，只能靠著雙方父母接濟過活。

▲三重夫殺妻，再帶兒子輕生，岳母傷心受訪。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

廖男9日中午12時50分左右，疑似與妻子為了經濟問題、幼兒養育問題爆發口角，他憤而持刀朝妻子猛砍7刀，下午1時15分獨自開車外出後又折返，下午1時27分抱著兒子再度離家，於下午3時許抵達陽明山馬槽橋，一個多小時後父子倆陳屍車內。

而鄭姓岳母9日傍晚5時許返家，發現女兒陳屍浴室血泊之中，趕緊報警處理，警方循線展開追查，全案因此曝光。談到女兒家中的經濟壓力，岳母認為這也不會是發生此案的原因，「兩個家庭都不錯啊，兩邊爸爸媽媽都會供他們啊」。

▲三重夫殺妻，再帶兒子輕生，岳母傷心受訪。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

面對記者提問，女兒遭開除一事，鄭姓岳母則回應，「那沒關係，那過去事，我們也不會追究」，表示自己不知道女兒公司名稱，「我們也不想追究」，並稱「懷孕她害喜，她不做正常，我都叫她不要做，她公司不很歡迎，我也覺得不用做，回來家裡面。」

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