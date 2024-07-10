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三重夫殺妻再帶6月嬰輕生…岳母傷心曝「經濟無虞」：平常不吵架

記者邱中岳、戴若涵／新北報導

新北市三重區9日發生一起人倫悲劇！一名廖姓男子疑似與妻子為了經濟、孩子教育問題發生爭執，竟猛砍7刀殺妻後，帶著6個月大的兒子前往陽明山馬槽橋輕生。岳母下午返家，驚見女兒陳屍血泊中，心碎報警，她表示，平常女兒與女婿都不吵架，此案發生的毫無預警。

▲三重夫殺妻，再帶兒子輕生，岳母傷心受訪。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

▲三重夫殺妻，再帶兒子輕生，岳母傷心受訪。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

據了解，42歲廖男與43歲劉女於2023年3月結婚，今年1月生下兒子，雙方都在南港不同科技公司上班，不料，劉女卻因懷孕遭公司資遣，廖男2023年底也遭裁員，一家人頓失經濟來源，只能靠著雙方父母接濟過活。

廖男9日中午12時50分左右，疑似與妻子為了經濟問題、幼兒養育問題爆發口角，他憤而持刀朝妻子猛砍7刀，下午1時15分獨自開車外出後又折返，下午1時27分抱著兒子再度離家，於下午3時許抵達陽明山馬槽橋，他抱著兒子下車，沿著馬槽橋來回踱步，身影相當無助，一個多小時後抱著兒子上車輕生，父子倆陳屍車內。

▲三重夫殺妻，再帶兒子輕生，岳母傷心受訪。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

而鄭姓岳母9日傍晚5時許返家，發現女兒陳屍浴室血泊之中，趕緊報警處理，警方循線展開追查，全案因此曝光。岳母受訪時表示，女兒跟女婿平常都不會吵架，「讓我們都沒預警的，都不知道…」。

談到女兒家中的經濟壓力，岳母認為這也不會是發生此案的原因，「兩個家庭都不錯啊，兩邊爸爸媽媽都會供他們啊」，面對外界詢問是否需要法律協助，岳母則心碎且無奈地表示，「已經就這樣發生了，就是這樣，沒什麼好幫的，甲乙方都死掉了，還要諮詢什麼」，連連稱「不用。」

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