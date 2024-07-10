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駐斐濟代表爆花公帑買高級用品自用　外交部：移送廉政署調查

▲▼外交部。（圖／記者黃國霖攝）

▲外交部。（示意圖／記者黃國霖攝）

文／中央社

媒體爆料，駐WTO代表羅昌發、駐斐濟代表陳盈連、駐美代表處副組長魏月涵等3名外交官有濫花公帑、苛刻下屬以及霸凌等情事。外交部今天回應，已要求相關館長說明並要求注意領導統御原則，陳盈連個案則已被移送法務部廉政署，近期調回國接受調查。

週刊引述知情人士指出，駐WTO代表羅昌發的太太黃鈺華，以「駐團採購事宜」為由，讓下屬進行括官邸環境維護、輪班監督地板鋪設非公務事項，甚至要求羅昌發藉故開除當地雇員；羅昌發則被控讓雇員倒家庭垃圾、以公帑報銷個人清潔用品、占用Volvo公務車等。

週刊報導，駐斐濟代表陳盈連遭控花60萬元公帑，在美國購買88項包括手機、音響、相機等高檔用品及個人用品；另於2015年在洛杉磯置產卻請領百萬元房屋補助，今年關島官邸清點財物甚至有高達95項物品遺失；駐美代表處副組長魏月涵則被指涉霸凌。

對此，外交部回應中央社指出，將針對媒體報導各節進行了解，要求相關館長說明，以先釐清事實真相；同時再次要求駐外館長，注意領導統御原則，關心外交人員工作情況，加強同仁間彼此溝通，以打造友善職場環境。

外交部提醒，外交人員對於業務推展或主管領導方式若有不同想法及意見，外交部均有建置部長信箱或相關申訴管道，對於申訴人的資訊均將保密，並以客觀、公平、公正原則，處理同仁反映的各項建議與問題。

至於魏月涵疑似霸凌的個案，外交部表示，已電請駐美國代表處調查，經駐處訪談相關人員，本案是雙方當事人欠缺良好溝通、對工作方式認知存有差異，以致主觀上互不理解所致。當事人明確表示，在內部群組的發文是為表達個人感受，不曾也無意就本案提出申訴，也未曾主動轉傳發文內容給外界。

針對陳盈連遭指控使用公帑疑涉不法，外交部說明，已積極展開調查，全案先前已移送法務部廉政署接手調查，陳盈連將於近期調回國內，以配合接受國內相關機關的調查，以期早日查明真相。

外交部重申，外交部長林佳龍重視外館設備購置開支，要求外館採購除依法令辦理外，已另指示制定實施「駐外館處雜項設備購置費支用原則」，將透過「比價機制」、「分層核定」、「館舍優於職務宿舍」等新規定，以避免日後爭議發生。

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