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尼加拉瓜恐在SICA「排台納中」　陳亭妃提醒外交部鞏固中南美洲友邦

▲今年因為氣候因素，收成大受影響，立委陳亭妃要求農業部要立即對於荔枝、龍眼立即啟動災損補助公告。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲民進黨立委陳亭妃。（圖／記者林東良翻攝）

實習記者歐承翰／台北報導

尼加拉瓜日前開始擔任中美洲統合體（SICA）臨時主席國，遭質疑增加有關中國和俄羅斯的議程，企圖故技重施「排台納中」，讓中國取代台灣在這個組織的觀察員地位。對此，陳亭妃3日呼籲，外交部應穩固中南美洲的邦交關係，避免中國再次以利益誘惑友邦與台斷交。

立法院3日召開外交及國防、經濟委員會聯席會議，陳亭妃指出，近期新聞傳出中美洲國家尼加拉瓜意圖暗通中國，運作SICA排台納中，搶奪台灣在這個中南美洲重要國際組織的觀察員地位。

外交部常務次長陳立國也證實，尼加拉瓜與我國斷交後，和中國關係日漸密切，極盡各種手段破壞我國和其他友邦的關係，包括區域型的國際組織。

陳立國表示，外交部將會全力防堵，SICA裡面仍有瓜地馬拉和貝里斯是我國堅定的友邦。該組織中的重大議事決定需要經過元首峰會提報並經過所有會員國的共識決產生，如此一來，至少我國還有友邦的堅定支持來阻擋中國的意圖。此外，外交部也會嘗試爭取該區域內和我國友好或是有意發展關係的國家支持。

陳亭妃說，中國持續利用經濟實力威逼利誘我國的邦交國，外交部一定要有相關的防範因應機制，讓友邦還有民眾都能了解中國的慣用手段，鞏固我國與世界各國良好的外交邦誼。

▲▼總統蔡英文2017年出訪尼加拉瓜，參加尼加拉瓜總統就職典禮。（圖／記者陶本和攝）

▲外交部證實，尼加拉瓜與台斷交後，極盡各種手段破壞我國和其他友邦的關係以及國際組織地位。（圖／記者陶本和攝）

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尼加拉瓜SICA陳亭妃外交部友邦

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