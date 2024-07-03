獨／林佳龍出手了！　外交部擬祭新規杜絕外館採購爭議

▲外交部長林佳龍。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

駐美代表俞大㵢被控花費800萬公帑購買奢華家具，儘管俞自清並未花這麼多錢，仍引發輿論矚目，立法院外交及國防委員會也提案要求說明公費支用情形。據了解，外交部長林佳龍對此相當重視，日前已經指示內部研議「駐外館處雜項設備購置費支用原則」作為外館採購的依循規範，盼透過「比價機制」、「分層核定」等新規定，避免類似爭議再次發生。

據周刊報導，俞大㵢就任駐美代表後，欲新換購新台幣400萬元的座車，另花200多萬購買床、沙發、咖啡機等物品，引發非議，而俞本人則在華府開記者會澄清說，「800萬台幣是個天文數字，根本沒有這回事」，並指無法接受人格操守被污蔑。

儘管相關採購和經費核銷發生在林佳龍上任前，此案仍成為他在接任外長後，首次面對的重大爭議。涉外人士透露，事發前，早已有聽聞過去駐外使館針對公費使用規範不清，恐存有不少疑思，而在林佳龍上任後，對相關傳聞也略有耳聞，在審視法規後，察覺駐外館處相關採購規範並不明確，因此他即指示部內完備採購規範，盼杜絕公費使用爭議。

該人士說，事件發生後，驗證了林佳龍先前審視法規後的擔憂，林除親自和俞大㵢通電話，了解經費使用情形並釐清爭議，也責成業務單位加速新採購規範的訂定。據掌握，近日已有針對外館採購規範的草案出爐，將針對「使用年限逾2年」且「單價超過新台幣1萬元之雜項設備」進行規範。

前述人士指出，新規定中，關於設備的採購和汰換訂有「比價機制」，包括駐外館處購置設備需求「應先檢附三家廠商報價單以公文報部核處」、「若採購品為新購應說明必要性及評估效益；若為汰換，應說明原有品項是否已超過使用年限及不堪使用、並要附上照片」等，新規也敘明公務使用的優先性，指出「若年度經費有限，館舍辦公室之需求應優先職務宿舍之需求辦理」。

而在「分層核定」部分，若設備採購單價在新台幣10萬元以下，可由秘書處決定；但單價在新台幣30萬或全案金額在新台幣100萬元以上，則需要「經過主管地域司意見後，由部長或授權主管區域之次長核定」，避免外館館長因自身的喜好或需求採購用品招致非議。

涉外人士表示，林佳龍深知國民對外館經費使用的關切，在上周赴立法院備詢時也注意到立委對此案關注度非常高，希望可以正面回應國會對完善採購規範的訴求，因此特別指示部內加速草案的研議。

前述人士更提到，這次的規範參考了既有政府採購及外交部採購的辦法和注意事項，未來新的採購規範出爐後，可望讓駐外館處的設備採購有所依循，杜絕相關採購爭議再次發生。