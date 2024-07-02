孫曉雅卸任前夕　林佳龍頒贈「特種外交獎章」感謝3年貢獻

▲外交部長林佳龍（右）頒贈「特種外交獎章」給美國在台協會處長孫曉雅（左）。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

外交部長林佳龍今（2日）頒贈「特種外交獎章」給即將離任的美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk），表彰她對增進台美雙邊關係的貢獻及努力。林佳龍表示，感謝孫曉雅過去3年為深化台美實質夥伴關係做出的巨大貢獻，在她任內，台美見證安全、貿易、文化、國際合作等領域的進展，此次頒發獎章，也是進一步加強台美關係承諾。

林佳龍今天細數孫曉雅任內，台美關係深化的多項成果，包括美國透過對台軍售提供軍事支持、支持台灣的國際參與、致力維護台海和平穩定，也完成簽署台美21世紀貿易倡議首批協定，另除了全球合作暨訓練架構（GCTF）的成功外，也完成簽署「台美發展及人道援助合作瞭解備忘錄」。

孫曉雅致詞時則談及，過去3年她見證了美台關係的擴展和深化，即便世界在變化，挑戰越來越複雜，美台的長期關係只會越來越堅固，因為，雙方共享自由、開放、繁榮、安全的印太地區的願景，並致力於維護台海和平穩定。

孫曉雅透露，這是她在美國在台協會的最後一周，回首過去3年的工作，她為雙方在支持台灣自我防衛能力、增進全球供應鏈韌性、深化人與人之間的聯繫等方面所做的努力感到自豪。她並感性說道，在這不斷調任的職業生涯，她通常更喜歡說「再見（see you later）」而不是「告別（goodbye）」，希望很快就能再見到大家。

外交部為表揚配合政府政策對外交工作具有貢獻人士，會頒發外交獎章，又分為特種外交獎章、績優外交獎章及睦誼外交獎章等，均用襟授，綬帶以紅色內鑲金邊絲帶製作，三條金邊代表特種外交獎章；綬帶與章體之間加製內嵌梅花之金色圓形掛牌。