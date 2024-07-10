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雨彈猛攻信義區「整條大淹水」　水淹到小腿！民眾困店內

▲▼松仁路淹水。（圖／網友郭俊麟授權引用）

▲松仁路淹水。（圖／網友郭俊麟授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

中央氣象署今（10日）下午1時50分針對15縣市發布大雨特報，降雨時間預計持續到晚上。稍早就有網友貼出影片，透露信義區松仁路「整條已經大淹水」，若要接送小孩，務必多加注意安全。

網友郭俊麟稍早在臉書社團「信義區三兩事」上發文表示，他送小孩到吳興國小時，發現整條松仁路大淹水，且已經淹過人行道和周邊店家，若有居民會經過該路段，或是有家長要接送小孩，務必注意安全。不過，該網友稍早也告訴《ETtoday新聞雲》，「現在（水）已經慢慢在退了」。

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▲▼信義區淹水。（圖／網友「Fang Fang」授權引用）

▲▼信義區淹水。（圖／網友「Fang Fang」授權引用）

▲▼信義區淹水。（圖／網友「Fang Fang」授權引用）

另名網友「Fang Fang」也在同社團貼出其他張照片，從畫面可見，整條路積水嚴重，一度淹到民眾小腿處，部分民眾只能暫時被困在附近店家內，等待水稍微退去。而網友「Barby Chiang」也發文提醒，吳興街475號也淹水了，車子先不要行經此處，不過後來他已更新貼文，說「水退囉！」

▲▼吳興街淹水。（圖／網友「Barby Chiang」授權引用）

▲吳興街475號淹水。（圖／網友「Barby Chiang」授權引用）

此外，立委徐巧芯也發文列出其他淹水或積水的路段。

-中行里：
福德街309巷〔與南港百福里交界處〕積淹水。

-長春里
虎林街104巷、108巷
靠近忠孝東路五段295巷處積淹水。

-六合里
信義路五段150巷401弄開始積水。

-黎平里
富陽街積水嚴重。

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