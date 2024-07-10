快訊／國家警報響了！大雷雨轟北北桃　3地防暴雨

▲午後部份地區出現大雷雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後天氣不穩定，中央氣象署今（10日）下午1時41分針對台北市、桃園市、新北市發布大雷雨即時，並針對新北市汐止區、石碇區及台北市士林區發布災防告警，山區暴雨持續2小時。

氣象署指出，台北市、桃園市、新北市大雷雨持續時間至下午2時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水。

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▲台北市、桃園市、新北市發布大雷雨訊息。（圖／氣象署提供）

氣象署針對新北市北港溪(汐止柯子林)、新北市永定溪(石碇蚯蚓坑)、新北市石碇溪(石碇淡蘭吊橋)、台北市雙溪(雙溪淨水場至聖人瀑布)發布災防告警，持續時間至下午3時41分。

氣象署表示，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

大雷雨即時訊息示警區域

台北市：松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區

新北市：板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、汐止區、土城區、蘆洲區、泰山區、深坑區、石碇區

桃園市：龜山區

山區暴雨災防告警

影響時間：10日白天

＊警戒區域：新北市汐止區、新北市石碇區、台北市士林區