能源政策不符全國利益　李鴻源：執政黨仍要硬幹

▲民眾黨北市議會黨團邀前內政部長李鴻源演講。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨台北市議會黨團10日邀前內政部長李鴻源演講。針對今立法院教育文化委員會排審核電廠延役解套相關修法，李說，執政黨不可理解的能源政策，把原本沒有很複雜的能源問題，硬操作成國安問題，「符合民進黨利益、不符合全國利益，但是你就要硬幹」；他說，綠電後面都是誰？就是為了掩護他們然後全國被他們綁架。

李鴻源說，核電廠怎麼延役辦法都很清楚，一個核電廠延役需要4、5年非常嚴謹的資料，而且在幾年前提出申請、符合所有規範，才可以延役，那就是專業。

「今天我覺得政府要談，到底要不要核電？先講清楚。」李鴻源說，如果要了以後，那要延役，然後延役要怎麼延？不是說因為有核廢料不能處理、什麼東西不能處理，要把這些東西都處理完以後再來談核電，不是這個樣子，「這是算數，沒有核電這個關就過不了」。

李鴻源表示，台灣的低碳電力，核電加綠電現在16.4%，在全世界排名第132名，「這告訴大家，台灣的電全部等於髒電」，明年核三廠關掉，台灣的低碳電力剩下10%，game is over，就沒什麼好談。

李鴻源強調，這些大企業只要用了台電一度電，台電的碳足跡就轉嫁在他那邊，轉嫁後他的產品報告就寫不出來，報告寫不出來就被課碳稅，就這麼簡單，「1+1等於2，民進黨一直告訴你1+1等於3.5，1+1就不會等於3.5，根本還不是專業，是算數，所以不要中他們的計，我們就是把真相弄清楚」。

「日本核電多少？日本2030核電佔20%，美國在蓋核電廠，全世界在幹什麼？」李鴻源說，台灣的核電是「0」、天然氣50%，「全世界最勇敢的國家就是我們，天然氣50%，我請問你，你要放哪裡？放你家旁邊嗎？」

「我們的敵人，假如有的話，不用打我們，讓你的運氣船在海上多跑7天，掛了。」李鴻源直言，一個不可理解的能源政策，把台灣原來沒有很複雜的能源問題，硬操作成國安問題，「然後原因我知道無法解釋，符合民進黨利益、不符合全國利益，但是你就要硬幹」。

李鴻源說，綠電後面都是誰？就是為了掩護他們然後全國被他們綁架。他認為，核電廠要專業的來談，不是說要先把所有問題解決完然後再來談核電，不是的，很遺憾地講，即使現在決定要把核三延役，「我告訴你，4年，沒有4年所有準備都來不及，問題是4年之內怎麼辦？」

李鴻源強調，他現在很擔心的是產業出走，前陣子大家瘋AI，大家都忘了黃仁勳最後講一句話，「電」，沒有電AI不會來，「大家不要在那邊自己騙自己，因為這是世界遊戲規則，由不得台灣喜歡不喜歡」，希望在野黨把政治的專業找回來，大家談正經事，不要跟民進黨瞎起哄。