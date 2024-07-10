「鄭文燦涉貪」是核彈級威力　游盈隆：賴清德是受害者非加害者

▲鄭文燦交保步出法院。（圖／黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

前桃園市長、前海基會董事長鄭文燦涉嫌於「華亞科技園區土地開發案」收賄500萬，桃園地院9日重開羈押庭，法院裁定以1200萬元交保。對此，民意基金會董事長游盈隆今（10日）表示，「鄭文燦涉貪事件」炸出了什麼？民進黨廉政會只做出不痛不癢的處置，不但不敢打老虎，甚至摸一下都不敢。此事重創民進黨清廉形象、政府信任，也讓人對賴總統的「知人之明」打了大問號，從這個角度，賴清德是受害者，怎會是加害者？

游盈隆於臉書表示，鄭文燦因涉嫌在桃園市長任內收賄，6日清晨被檢方訊問後改列被告，遭聲押禁見，消息傳出，震驚國內外。事發至今，桃園地院兩度開羈押庭，兩度拒絕檢方聲押禁見。今天高院將二次開庭審理地檢署二度抗告案，結果如何，社會高度關注。

游盈隆表示，這一起重大綠營權貴涉入貪腐事件，讓蔡政府宣稱從無執政團隊高官涉貪說，一夕破功。而鄭文燦涉貪案是否只是前朝貪腐冰山的一角？蔡政府是否涉及吃案或阻撓辦案？備受矚目。

游盈隆說，這件事引爆後，在野黨及政論名嘴爭先恐後，從陰謀論出發，講成是綠營宮廷內鬥，甚至稱權力鬥爭將延伸到「在野黨政治人物」，包括柯文哲等。他認為，想像力豐富，捕風捉影，沒有任何真憑實據，根本一派胡言。

游盈隆指出，鄭文燦涉貪可能只是一樁地方首長的貪瀆案件。但因為鄭文燦是蔡英文執政團隊要角，深受蔡總統竉信，一度被拱成接班不二人選，涉貪事件發生，當然重創民進黨清廉形象，也嚴重腐蝕民眾對民進黨政府的信任感。從這個角度看，賴清德總統是受害者，怎會是加害者呢？

游盈隆再指，照理說，民進黨如果在乎黨的形象，就應該拿出最高道德標準處理鄭案，對社會才有交代，也才能降低該案對黨的傷害。可惜的是，民進黨廉政會只做出一個不痛不癢的處置：如果被羈押禁見就停權三年，如果一審有罪就再研究，可能會除名。完全是當一般案件處理，完全不接地氣，不但不敢打老虎，甚至摸一下都不敢。

游盈隆認為，鄭文燦涉貪在此時此刻發生，是幸，也是不幸。幸，是因為地檢署檢察官膽敢舉發當朝高官，顯示司法維護正義的功能猶存；不幸的是，新總統剛上任不到兩個月，國內政局動盪，已難以收拾，這時再爆發新任的海基會董事長涉貪，雪上加霜，也讓人對賴總統的「知人之明」打了一個大問號。

最後，游盈隆強調，無論如何，此案絕對是「核彈級威力」，未來有漫長司法程序要走，它對民進黨殺傷力有多大，對台灣政治文化造成多大負面影響，將難以估計。

▼民意基金會董事長游盈隆。（圖／記者李毓康攝）