欠稅+罰款257萬賴皮不繳　台南劣老闆被法官「送看守所管收」

▲台南市新營區經營工程行王姓負責人，滯欠257萬元稅捐及罰鍰拒繳，被法院裁定管收。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市新營區經營工程行王姓負責人，滯欠257萬元稅捐及罰鍰拒繳，行政執行署台南分署向台南地院聲請管收，法官開庭審理後，裁定准予管收，並將王解送台南看守所附設管收所。

行政執行署台南分署指出，王姓負責人滯欠2016年營業稅及罰鍰、2016年度營利事業所得稅、2016-2017年度勞工退休金費用及交通罰鍰等合計新台幣（下同）125萬346元，個人案件則滯欠2016年度綜合所得稅及其罰鍰、2016年度營業稅及其罰鍰、2017年度營利事業所得稅、2010、2012、2016-2019、2021年度使用牌照稅及其罰鍰、交通罰鍰等合計132萬7,295元，總計257萬7641元，因逾期未繳納，經移送法務部行政執行署台南分署強制執行。

行政執行官林家禾調查發現，王男於稅單送達後，銀行帳戶有多達1815萬餘元資金存入，其中一家銀行帳戶疑挪為自己或第三人所用之金額達266萬餘元，經詢問王男資金流向，回稱是工程款，要付工資及料錢，但無法提出相關證明以實其說；另一家銀行帳戶疑為王男自己或第三人所用之資金高達411萬餘元，經詢問資金流向，稱朋友做砂石買賣，請他去銀行申請帳戶，票都是朋友在使用等語，但無法提出相關證明以實其說。

王男於7月9日上午經行政執行官通知到場說明，執行官訊問後，認定王男符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」之管收事由，當場留置並將王男移送台南地院聲請管收，法官開庭審理後，於當日下午5時45分裁定准予管收並解送台南看守所附設管收所。