老闆裝針孔偷拍慘了！台東波尼多小旅宿被拔照　再重罰50萬

記者楊漢聲、劉人豪／台東報導

台東波尼多小旅宿爆發偷拍案件，陳姓負責人涉嫌在房間浴室內裝設針孔，直到一名女遊客察覺異狀後，嚇得連忙報警。對此，台東縣政府今（18）日宣布廢止其民宿登記證，處50萬元罰鍰。

▲台東波尼多小旅宿爆發偷拍案件，台東縣政府宣布廢止其民宿登記證，處50萬元罰鍰。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣政府交通及觀光發展處表示，依據發展觀光條例第 53 條第1項，觀光旅館業、旅館業、旅行業、觀光遊樂業或民宿經營者，有玷辱國家榮譽、損害國家利益、妨害善良風俗或詐騙旅客行為者，可處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰；若涉及情節重大者，可處新台幣15萬元以上50萬元以下罰鍰，並定期停止其營業之一部份或全部，或廢止其營業執照或登記證。

縣長饒慶鈴表示，觀光是台東重要產業，該業者個人行為不但侵害遊客權益、也嚴重影響台東整體觀光形象，因此決定處以最重處罰，並立刻展開全縣旅宿專案稽查。

▲台東縣民宿協會理事長林寶泉(右前)表示，擔心這次事件爆發後也影響到旅客訂房意願。（圖／記者楊漢聲翻攝）

交觀處處長表示，本案業者違法行為情節重大，不僅違反善良風俗，也嚴重影響台東縣觀光形象、損害觀光利益，縣府將依法處以最高50萬元罰鍰，並依法廢止其民宿登記證。

交觀處強調，將加強監管和執法力度，啟動專案稽查小組，確保類似事件不再發生。同時也呼籲所有從事旅宿業務的企業和個人，應切實履行保護客戶隱私的法律義務，遵守行業規範，保障公眾利益和社會秩序的穩定。



台東縣民宿協會理事長林寶泉表示，今年訂房率稀稀疏疏，7、8月目前訂房率一成都不到，去年同期的話應該有五、六成以上，也擔心這次事件爆發後也影響到旅客訂房意願。