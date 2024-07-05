獨／喜相逢被指逃漏稅闆娘喊冤　熟客打臉：17萬現金買單發票在哪

▲北市「喜相逢」私廚楊姓老闆娘表示有開發票慘遭熟客打臉。（圖／讀者提供）

記者黃宥寧／台北報導

國稅局看過來！被譽為「全台北最難訂私廚」喜相逢其老闆娘接受《東森新媒體ETtoday》訪問澄清，從來沒有收過「每人8000元」餐費，且時常免費招待朋友，這些都是外界不知道，強調確實有開發票。對此，有老饕客駁斥「自打嘴巴，先前用餐就帶17萬現金在老闆娘面前數」，更怒斥餐廳有賺錢就好好繳稅。

老饕客見《東森新媒體ETtoday》喜相逢系列報導後，透過朋友提供數點喜相逢「自打嘴巴」疑點。1、餐廳至少月入540萬，若有開發票，試問誰收到過？2、若如老闆娘所說，每位老顧客餐費是3500元，那怎會拿17萬現金買單？3、小吃部月營業額20萬以下免開統一發票，但老闆娘受訪自承餐費定價5000元，無疑是在自打嘴巴，更怒斥「有賺錢就好好繳稅」。

▼喜相逢4月「歇業」，本月4日再次設立商業登記。（圖／讀者提供）

喜相逢老闆娘楊雲珍無奈昨（4日）向《東森新媒體ETtoday》說，「早就不想做了」，去年4月停業且將招牌拆掉，強調從來沒有過「1人8000元」的情況，她認為，很有可能是對方被主揪多收費用。

她也表示，實際上用餐定價是5000元（酒水另計），自己喜歡交朋友，對於老客人的回訪，還有只收3500元友情價，甚至也經常免費招待朋友，這些都是外界不知道的；至於被質疑沒開發票，老闆娘解釋，過去是麵店，所以免用發票，後來就有開發票，但今年4月已停業，目前僅偶爾招待朋友。

▼日前造訪的饕客看不下去直接爆料。（圖／讀者提供）

多名老顧客見喜相逢老闆娘回應媒體的話，忍不住一一跳出來說，「老闆娘真的很會睜眼說瞎話，最好我們熟客一個人才吃3500元」，強調「$8000是真的一個人」；另位顧客說「上星期六才去吃，去了25人，1個人收6400元」，等於該店一晚就入帳16萬，還不含酒水費。

如今，多名老顧客紛紛站出來指出喜相逢真實收費，且沒開發票，甚至還有睜眼說瞎話的情況，倘若國稅局對此消極不作為，任由問題繼續擴大，那真是讓人不禁認為，國稅局是否在默許這種不正當行為，這種不作為的態度彷彿是對商業道德的放縱，也讓人對相關部門的職責與公信力產生質疑，損害消費者利益，也使得公眾對整個稅務監管體系的信任度逐漸消退。