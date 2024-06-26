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曾博恩3場單口喜劇票房超過2283萬　公司抗繳26萬娛樂稅判決出爐

▲▼博恩給5萬小費！外送員「以為被惡整」拒絕　鼻酸吐背後隱情。（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）

▲脫口秀主持人與單口喜劇演員曾博恩。（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）

記者黃哲民／台北報導

知名脫口秀主持人曾博恩前年（2022年）在台北流行音樂中心，連辦3場「2022曾博恩有趣的演講！《三重標準》」表演，曾男的薩泰爾娛樂公司門票總收入2283萬餘元，但提告抗繳26萬餘元娛樂稅。台北高等行政法院審結，認定該活動名為「演講」、實為「單口喜劇」、屬於《娛樂稅法》認定應繳娛樂稅的技藝表演，今（26日）判薩泰爾公司敗訴，可上訴。

現年33歲的曾博恩於2016年從脫口秀比賽奪冠出道，2018年與合夥人成立薩泰爾娛樂公司，並擔任董事長，同時開辦及主持網路節目《博恩夜夜秀》，邀來賓以美式脫口秀風格暢談社會、政治矚目議題，連前總統蔡英文任內也曾上該節目，讓他與薩泰爾公司獲得不少粉絲支持。

本案源於薩泰爾公司2022年3月11日、12日，在台北流行音樂中心連辦3場「2022曾博恩有趣的演講！《三重標準》」活動，公開售票的總收入達2283萬餘元，但被台北市稅捐稽徵處發現未依《娛樂稅法》繳納娛樂稅，要補稅26萬餘元。

薩泰爾公司提告抗繳，主張本案3場活動是「演講」、不是「娛樂活動」，且課徵娛樂稅已落伍，早有民代鼓吹廢止或修正《娛樂稅法》。

台北市稅捐稽徵處指稱，儘管曾博恩在本案活動中自稱「講者」、稱呼現場觀眾為「學員」，並以「簡報」、「投影片」播放大綱與照片，試圖營造「演講」外觀，但活動影片光碟顯示，曾男獨自站在舞台上，以幽默、逗趣、誇張表情及肢體律動等表演，詮釋個人生活或社會上對於同一事物的雙重認定標準。

台北市稅捐稽徵處認為，曾博恩在本案活動以「剪頭髮」、「懷孕生子」、「吃素」、「姓名諧音」及「童謠」等令觀眾發笑的雙重標準舉例，展現機智、妙語如珠口才及肢體律動表演，目的是娛樂觀眾、實質為「單口喜劇(Stand-up comedy)」，不因活動名為「有趣的演講」，就變成不必課徵娛樂稅的演講或講座。

法官審理認為，台北市稅捐稽徵處的說法有理，且本案3場活動舉辦前，曾博恩應邀到嘉義、新竹等縣市演出活動主題雷同的暖身場活動，主辦單位都自動報繳娛樂稅。

此外，薩泰爾公司以曾博恩個人「喜劇」專場、「單口喜劇」、「台灣首位喜劇演員連續3年舉辦大型專場」等語，為本案3場活動作宣傳，法官認定實質演出內容為「單口喜劇」、屬於《娛樂稅法》所認定的技藝表演，依法應繳稅。

法官指《娛樂稅法》於1942年制訂公布，課徵娛樂稅目的為裨益地方財政、並「寓禁於徵」推行節約生活，雖有民代認為立法意旨與現今社會風氣脫節、提案廢止或修正，但這應由立法院審議，不是行政法院所能決定。

法官認為，台北市稅捐稽徵處依現行有效的《娛樂稅法》，對本案具有娛樂性質的3場活動課徵娛樂稅，與租稅法定原則並無不合，今據此判決薩泰爾公司敗訴，應補繳娛樂稅26萬7009元，可上訴。至於薩泰爾因逾期未繳納娛樂稅被裁處罰鍰，另案提告抗罰，北高行審理中。

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