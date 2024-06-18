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社會 社會焦點 保障人權

大巨蛋包商停工期偷賣施工架　撈百萬遭同行揪出怒告判刑

▲▼大巨蛋,松山文創園區,松菸,信義區,遠雄。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣人等了32年的大巨蛋今年終於完工，爆出承包商意外發現自己的工程架遭轉賣。（示意圖／記者李毓康攝）

記者黃宥寧／台北報導

命運多舛！承攬遠雄公司「大巨蛋施工架」工程的丁姓負責人，將部分工程轉包給邱姓男子公司，孰料丁男利用停工期間，將施工架及材料轉賣給別家工程行，從中牟取私利。邱姓老闆透過新聞報導得知大巨蛋快完工，才知道施工架都被拆走，直接報警怒告。士林地院依業務侵占罪，判處有期徒刑8月、緩刑2年。

天斌公司承攬遠雄「台北文化體育園區-大型室內體育館新建工程」施工架工程，丁姓老闆將部份工程轉包給易鴻工程行邱姓老闆，由易鴻連工帶料部分承做。

2015年大巨蛋工程遭北市府勒令停工，丁與邱在大巨蛋工務所8樓天斌辦公室協商且決議「……大巨蛋復工時，天斌同意第一優先……，易鴻也可不續接施做，雙方的本案合作告一段落後，不再有任何待收及待付款，易鴻在場內的施工架俟工程結束後，自行拆除與運離」等節。

孰料，丁男在大巨蛋工程復工、完工即將拆除，將屬於易鴻的施工架、材料偷賣給別家工程行，邱姓老闆看到新聞發覺大巨蛋工程接近完工，施工架已遭拆除，立刻聯繫丁男，才得知材料全被賣光變現，氣得報警提告。

警詢、偵查時，丁男承認有將易鴻公司於2019年，置放在天斌公司倉庫內的施工架，以122萬元出售給另家工程行，邱男則表示，大巨蛋復工丁有打電話問他是否復工，他則拒絕，他認為就像協議中所述「各自派工拆除各自的鷹架」，事後就沒接到拆除通知。

丁男被起訴上法院後與邱男以350萬達成調解，法官認他犯後態度良好，已有負責悔過之誠，考量無前科、邱男也答應給他緩刑機會，依業務侵占罪，處有期徒刑8月。緩刑2年。
 

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