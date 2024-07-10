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陸食用油龍頭「金龍魚」捲油罐車食安風暴？股價狂跌歷史新低

▲▼金龍魚公司。（圖／翻攝自官網）

▲世界500強企業金龍魚由此捲入「油罐車運輸亂象」事件。（圖／翻攝自官網）

記者鄭思楠／綜合報導

「大陸油罐車混裝運輸亂象」事件牽出更多公司。7月9日，有網友發布影片稱，根據行車軌跡，核查涉事車輛曾送過貨的食用油企業，發現涉事車輛「6月4日在陝西咸陽咸興路的金龍魚工廠卸貨」 。大陸食用油龍頭企業-金龍魚由此捲入「油罐車運輸亂象」事件，並很快登上微博熱搜。

據《新京報》報導，5月21日，一輛油罐車在未清洗油罐的情況下，從三河匯福糧油集團有限公司的生產廠區滿載一級豆油駛出，而這輛車剛從寧夏將煤製油運輸到秦皇島。5月24日，一輛剛剛卸完煤製油的罐車，在並未洗罐的情況下，也在中儲糧油脂（天津）有限公司的廠區順利裝上了食用油。

7月9日，有網友發布影片稱，根據先前新京報記者抓拍到的罐車過秤的電子顯示器顯示的車牌號，追蹤這輛曝光車牌號的罐車的行車軌跡發現，6月1日，涉事車輛在中紡糧油（東莞）有限公司裝車，之後一路向北，6月4日在陝西咸陽咸興路的金龍魚工廠卸貨。

百度地圖顯示，咸興路上有一家公司為益海嘉里（興平）食品工業有限公司。據天眼查，益海嘉里（興平）食品工業股份有限公司的控股股東為金龍魚，持股比例為97%。

上述行車軌跡也顯示，該車輛還在3月24日抵達過益海嘉里（武漢）糧油工業股份有限公司。據天眼查，該公司為金龍魚全資子公司。

官網顯示，益海嘉里金龍魚食品集團股份有限公司是中國重要的農產品和食品加工企業。截至目前，益海嘉里擁有員工超3萬人，在大陸擁有70多個已投產生產基地，100多家生產型企業，並新建多個生產基地，主要涉足油籽壓榨、食用油精煉、專用油脂、油脂科技、稻米循環經濟、玉米深加工、小麥深加工、大豆深加工、食品原輔料、中央廚房、糧油科技研發等產業。益海嘉里旗下擁有「金龍魚」、「歐麗薇蘭」、「胡姬花」等品牌，產品涵蓋了小包裝食用油、米、麵粉、麵條、調味品、食品飲料、餐飲產品、食品原輔料、飼料原料、油脂科技等諸多領域。

7月10日早盤，金龍魚競價低開超8%，股價再創歷史新低。

7月9日晚間，益海嘉里金龍魚食品集團股份有限公司相關負責人就散裝食用油運輸安全問題稱，「關注到近期出現散裝食用油運輸安全問題的報道後，集團內組織了全面自查，自查結果顯示：集團各企業在散裝食用油安全運輸中充分履行了監管責任，運輸車輛都進行了嚴格的查驗、檢驗手續。」

金龍魚也表示，作為世界500強企業，我們對食品安全有規範及完整的管理體系，對於散裝食用油運輸有嚴格監管。我司依照國家有關法律法規對散裝食用油運輸的相關規定，制定了集團性管理制度，並嚴格落實。 」

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