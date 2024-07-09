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築間、KIKI餐廳都出事！「蔬果農藥超標」118件違規名單一次看

▲▼麻辣火鍋,鴛鴦鍋,火鍋料（圖／記者林世文攝）

▲多家餐廳、小吃店蔬果被驗出農藥殘留不符規定。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

名店出事！食藥署今（9日）公布「市售蔬果農產品農藥殘留監測結果」，其中築間幸福鍋物基隆南榮店的香菜含有不符使用規定的賓克隆、KIKI餐廳（大地美饌有限公司）韭菜花被驗出不符使用規定的賜派芬。此外，瓦城天母店（非常泰）的青蔥也驗出芬普尼不符使用規定。食藥署公布118件違規名單一次看。

食藥署指出，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，可依據食安法處分6萬元以上2億元以下罰鍰；若無法交代來源，則依同法處分販售業者新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

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為維護消費者食用生鮮蔬果之安全，食藥署進行市售進口及國產農產品農藥殘留監測，與地方政府衛生局共同執行「113年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，本次總計抽驗881件農產品進行農藥殘留檢驗，其中763件符合規定（合格率86.6%），另有118件不符合規定之農產品，由地方政府衛生局後續處辦，針對可溯源之國產農產品另移請農政機關依法進行源頭管理，相關監測結果詳如附表。

食藥署建議民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品或信譽良好之商家，以提升農產品食用安全。此外，蔬菜清洗時，建議以流動清水先浸泡再沖洗，再截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用。

▼118件不符合規定之農產品名單一次看。（圖／食藥署提供，點圖可放大

▲▼3-4月份市售不合格農產品之檢出情形-1。（圖／食藥署提供）

▲▼3-4月份市售不合格農產品之檢出情形-2。（圖／食藥署提供）

▲▼3-4月份市售不合格農產品之檢出情形-3。（圖／食藥署提供）

▲▼3-4月份市售不合格農產品之檢出情形-4。（圖／食藥署提供）

▲▼3-4月份市售不合格農產品之檢出情形-5。（圖／食藥署提供）

▲▼3-4月份市售不合格農產品之檢出情形-6。（圖／食藥署提供）

▲▼3-4月份市售不合格農產品之檢出情形-7。（圖／食藥署提供）

▲▼3-4月份市售不合格農產品之檢出情形-8。（圖／食藥署提供）

▲▼3-4月份市售不合格農產品之檢出情形-9。（圖／食藥署提供）

▲▼3-4月份市售不合格農產品之檢出情形-10。（圖／食藥署提供）

▲▼3-4月份市售不合格農產品之檢出情形-11。（圖／食藥署提供）

▲▼3-4月份市售不合格農產品之檢出情形-12。（圖／食藥署提供）

▲▼3-4月份市售不合格農產品之檢出情形-13。（圖／食藥署提供）

▲▼3-4月份市售不合格農產品之檢出情形-14。（圖／食藥署提供）

▲▼3-4月份市售不合格農產品之檢出情形-15。（圖／食藥署提供）

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