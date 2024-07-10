鄭文燦涉貪案監聽譯文外流？　法務部：桃檢已分案調查

▲法務部長鄭銘謙。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

海基會前董事長鄭文燦爆出在桃園市長任內疑涉貪，桃園地院9日重開羈押庭，法院提高交保金至1200萬元。而有報導指出，檢調認定的關鍵證據在於監聽白手套向妻子提到要送錢給鄭文燦，更稱「我把錢塞在桌子底下」。對於監聽譯文是否外流？法務部長鄭銘謙今（10日）受訪時表示，這部份桃園地檢署已經分案了解，有沒有外流，是偵查不公開的問題。

鄭銘謙今赴立法院司法法制委員會報告並備質詢，媒體詢問相關監聽譯文內容是否屬實？鄭銘謙回應，這部分檢察官會一併了解。至於檢察官二度抗告，認為怎麼會覺得他沒有這個串供的理由？鄭銘謙回應，這個是法官的裁定，「我們就尊重法官的一個認定。」

媒體追問，有週刊報導詳細監聽譯文，為什麼會外流？鄭銘謙回應，為什麼這個週刊可以拿到這一部分，這部份桃園地檢已經分案在偵辦。對於外流問題，鄭銘謙強調，這部份桃園地檢署已經分案了解，有沒有外流，是偵查不公開的問題。

至於外界謠傳司法院跟法務部分屬英系跟賴系，才造成今天兩邊抗衡局面？鄭銘謙回應，這部份我們不清楚。司法院秘書長吳三龍受訪時僅表示，今天就委員會要求的題目報告。並未多做回應。