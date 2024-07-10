粉專PO鄭文燦「500萬包色」被灌爆！　公司2度道歉：員工已離職

▲底片相機品牌貼文暗諷鄭文燦涉貪案，慘遭網友出征。（圖／翻攝自「Lomography 台北大使館」Threads）

記者邱晟軒／綜合報導

前桃園市長、海基會前董事長鄭文燦涉嫌違反《貪汙治罪條例》二度交保，金額為1200萬元，並限制出境、出海。底片相機品牌粉專「Lomography 台北大使館」官方粉絲團借題發揮，發文嘲諷鄭文燦「500萬應該可以包色」，慘被網友出征，最後店家緊急撤掉該貼文，並發出道歉聲明，如今傳出發文小編已離職。

鄭文燦涉貪案爆發後，「Lomography 台北大使館」官方 Threads 貼出一張鄭文燦大口吃漢堡的照片，底下還放了三台不同顏色的相機照片，並搭配文字「LomoApparat新顏色，500萬應該可以包色」。貼文曝光後立即引發大批網友不滿，粉絲團慘遭負面評論灌爆。

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許多網友紛紛在該貼文下方留言直嗆，「公關災難、自以為幽默、抵制、檢舉」、「敢發文就不要刪啊！一堆人已經備份了才在那邊刪」、「建議把小編開除」、「請你們跟鄭文燦道歉」、「把個人情緒帶到工作超級有問題」。

▲粉專貼文慘遭出征，事後緊急撤文道歉 。（圖／翻攝自「Lomography 台北大使館」Threads）

事發後，「Lomography 台北大使館」迅速撤下貼文，並發表聲明稿道歉，稱是公司內部一名員工使用公司帳號，在推廣新產品時牽涉到某政治人物的敏感議題，以及一些不恰當的言論，引起了大家的不滿，深感歉意。聲明強調，該貼文完全不代表Lomography的立場和觀點，只屬於該名員工的個人言論。

隨後，「Lomography 台北大使館」再度發文，指出涉事員工已離職，並承諾加強管理及確認員工的發佈內容，避免再度發生偏頗立場及引起不適的事件，希望不要讓此事件影響品牌初衷。

▼發文小編已離職。（圖／翻攝自「Lomography 台北大使館」Threads）