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7-11「統一布丁霜淇淋」今回歸！加碼送焦糖淋醬　第2支半價爽吃

▲▼7-11「統一布丁雪淋霜」今起限時開賣、統一布丁QQ冰淇淋。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲7-11「統一布丁雪淋霜」自今起限時開賣，7月19日起只要買2支就送布丁焦糖淋醬。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

今天就衝7-11開吃！超人氣「統一布丁霜淇淋」自今日起至7月23日限時開賣，使用整顆布丁製成，每口都能嚐到香濃甜蜜的統一布丁滋味，不僅如此，今年要再加碼，7月19日起只要買2支統一布丁霜淇淋就送焦糖淋醬，配在一起吃超甜蜜過癮，且還能享第2件半價。

7-11於今年創新推出「雪淋霜」自有品牌，將持續創新開發更多不同口味霜淇淋，而「雪淋霜」首檔商品就是經典回歸的「統一布丁」口味，今日起至7月23日開賣，使用整顆統一布丁製成，還原統一布丁的香醇與滑順，每一口都能品嚐香濃綿密的細緻口感，還帶有獨特的焦糖香氣，絕對會吃到停不下來，且統一布丁雪淋霜上市期間，還搭配統一布丁聯名紙杯及紙套，握在手中有夠可愛。

更特別的是，自7月19日起，一次購買2支統一布丁雪淋霜就送1個布丁焦糖淋醬，限量共15萬個，送完為止；7-11「統一布丁雪淋霜」單支售價49元，今日起至8月20日每周五、六、日，憑icash 2.0或icash pay支付享第2件半價。

▲▼7-11「統一布丁霜淇淋」。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11「統一布丁雪淋霜」使用整顆統一布丁製成，還原統一布丁的香醇與滑順，每一口都能品嚐香濃綿密的細緻口感。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）

不僅如此，7-11超過260間酷聖石複合店也同步開賣「統一布丁QQ冰淇淋」，2oz售價59元、3oz售89元，並加碼推出「焦糖脆餅杯」，需加價20元，焦糖香味脆餅搭配布丁冰淇淋，宛如整顆最熟悉的人氣甜點統一布丁，且同樣自7月19日起，凡購買3oz全品項冰淇淋任1杯，再贈送1個布丁焦糖淋醬，限量15萬個，送完為止。

▲▼7-11「統一布丁雪淋霜」今起限時開賣、統一布丁QQ冰淇淋。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲7-11超過260間酷聖石複合店也同步開賣「統一布丁QQ冰淇淋」。

另外，自今日起至8月20日每周五、六、日，酷聖石3oz全品項冰淇淋可享第2杯半價；至9月30日前，使用OPENPOINT APP購買行動隨時取霜淇淋／酷聖石霜享券，任選8件333元，可兌換任一49元霜淇淋、酷聖石複合店59元2oz冰淇淋。

天氣熱除了要喝飲料之外，還要吃冰！全家Fami!ce霜淇淋則再度攜手知名YouTuber滴妹飲料品牌「再睡5分鐘」，將受到網友熱烈敲碗的午茉綠口味升級回歸，推出「哈尼午茉綠霜淇淋」，使用台灣龍潭產綠茶粉及雲林蜂蜜所調製配方，濃郁綠茶風味搭配淡雅蜂蜜清香，每口都超幸福。

▲▼全家Fami!ce霜淇淋將在7月5日起開賣「哈尼午茉綠霜淇淋」以及「香芋牛奶霜淇淋」。（圖／記者周姈姈攝）

▲全家Fami!ce「哈尼午茉綠霜淇淋」即日起回歸販售，還加碼推出新口味「香芋牛奶霜淇淋」。

還有「香芋牛奶霜淇淋」，使用台灣芋頭入料，香甜芋頭搭配厚實乳感，綿密滑順，芋頭控一定要搶吃；這2款口味自即日起正式販售，售價皆為49元，還能搭配一起吃變成「午茉綠香芋牛奶霜淇淋」，雙重口味一次滿足。

▲▼全家Fami!ce霜淇淋將在7月5日起開賣「哈尼午茉綠霜淇淋」以及「香芋牛奶霜淇淋」。（圖／記者周姈姈攝）

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