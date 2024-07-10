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等到了！麥當勞「搖搖薯條」今天回歸　加碼吃3款海派魷魚堡

▲▼麥當勞「搖搖薯條」今天回歸　加碼吃3款海派魷魚堡。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞搖搖薯條今天開賣了 。（圖／記者蕭筠攝，以下皆同）

記者蕭筠／台北報導

等到了！人氣速食品牌「麥當勞」經典夯品「搖搖薯條」今（10）日限時回歸了，這次再度找來蔡依林代言，不僅可以爽吃2經典口味，還推出蔡依林手繪限定包裝，可愛到不行；同步迎來「海派魷魚季」，選用整塊魷魚海鮮排打造3款限定漢堡，鐵粉通通要吃到。

▲▼麥當勞「搖搖薯條」今天回歸　加碼吃3款海派魷魚堡。（圖／記者蕭筠攝）

▲有2款經典搖搖粉口味任選。

麥當勞「搖搖薯條」重磅回歸，今年找來蔡依林代言，不僅打造由Jolin手繪的全新限定圖騰包裝，上頭有玫瑰、斧頭等圖案，還有超萌屋虎及社長也同步現身，萌度狂飆，口味部分則搬出人氣海苔、蔥辣共2種搖搖粉，即日起至8月6日限時開賣或售完為止，凡單點69元搖搖薯條即可選擇經典「海苔風味」或「蔥辣風味」搖搖粉（2擇1），購買經典配餐選擇大薯則可免費升級搖搖薯條。

▲▼麥當勞「搖搖薯條」今天回歸　加碼吃3款海派魷魚堡。（圖／記者蕭筠攝）

▲海派魷魚季同步回歸，推出3款限定漢堡。

另，「海派魷魚季」也同步回歸，使用Q彈魷魚丁結合鱈魚漿裹粉後進行酥炸的「魷魚海鮮排」入堡，即日起搶先開賣「韓味雙牛魷魚堡」，魷魚海鮮排搭配100%雙層純牛肉，再佐以韓國直送不倒翁炭烤肋排醬、微辣泡菜醬，打造正宗韓式風味，單點124元、經典套餐189元；還有全新「韓味魷魚堡」同步上市，每一口都是濃濃海味，單點99元、經典套餐164元。

7月24日起「日式豬排魷魚堡」接棒上市，魷魚海鮮排與酥嫩炸豬排的組合，搭配大阪甘味醬、清甜美乃滋，打造鹹甜海陸滋味，單點124元、經典套餐189元；以上3款漢堡僅販售到8月20日或售完為止。

▲▼肯德基推雞情熱辣煙燻脆雞、冰心蛋撻、鱈魚圈圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲肯德基最新雞情熱辣煙燻脆雞口感甜中帶辣。

除外，肯德基近日則推出夏季限定「3大新品」，首推「雞情熱辣煙燻脆雞」，選用經典咔啦脆雞結合辣椒、小茴香等辛料煙燻製成的燒烤醬，再撒上特製熱辣灑粉及墨西哥玉米脆片，大口咬下甜中帶辣，罪惡滋味讓人忍不住一口接一口，單點售價75元，套餐155元起。

▲▼肯德基推雞情熱辣煙燻脆雞、冰心蛋撻、鱈魚圈圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲經典原味蛋撻變成蛋撻冰淇淋。

再來必吃經典原味蛋撻變身的「冰心蛋撻風味冰淇淋」，維持蛋撻造型搭配濃郁蛋奶冰淇淋內餡，最上層撒上焦糖脆片增添香氣，並放進香脆餅乾外殼中，沁涼口感夏天吃超滿足，單點售價59元、套桶餐加點56元起，其餘組合最低97元。

▲▼肯德基推雞情熱辣煙燻脆雞、冰心蛋撻、鱈魚圈圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲鱈魚圈圈吃得到綿密鱈魚肉。

最後是嚴選阿拉斯加鱈魚肉、並以超可愛圓圈造型呈現的「鱈魚圈圈」，金黃香酥外皮包裹著新鮮鱈魚肉，口感清爽細緻，單點售價59元起，加點55元，其餘組合最低160元起，以上3款新品即日起於全門市上市，期間限定、售完為止。

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