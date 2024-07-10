北約峰會今登場！　拜登拚扭轉選情遭嗆「不相信那隻狗能打獵」

▲拜登選情動盪。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

北約峰會於美東時間9日（台灣時間10日）登場，拜登及白宮想趁此次力拚扭轉首輪辯論的糟糕表現。然而國會民主黨人的反對聲量愈來愈大，德州眾議員維西（marc veasey）就表示他「極度擔心」拜登選情，「我不認為那隻狗還能夠打獵」。

CNN報導，北約峰會9日登場，將持續至本周四（11日），民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）被問及拜登於11日即將在華府發表的記者會，是否能緩和民主黨內部對他精神狀況的質疑。對此，他表示，只要拜登多一次公開面對選民，就愈有機會被問到首輪辯論的災難情況，眼下「我們（美國）的盟友都嚇壞了，因為川普會根本地打壞我們和北約的關係。」

川普就任期間就曾大打「重返孤立主義」的旗幟，抨擊北約盟友靠美國「奶水」過活，卻不願負擔對等軍費，使得美國不只與北約，而是與歐洲各國當局關係鬧僵。墨菲表示，川普一旦當選，「極度可能」讓美國退出北約，而白宮裡沒有人能阻止他，「川普當選的話，美國就會從全世界撤退。」

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）9日繼續捍衛總統拜登的健康狀況，她說，此前對拜登健康狀況的揭露並非全貌。她表示拜登的醫師8日晚間寄來一封信，相關內容也是她努力想公開給大家看的。

維西9日下午在國會山莊外階梯受訪，直白表示若拜登還要繼續參選將會「很尷尬」，「我不認為那隻狗還能打獵」，「這時候還有其他更強的候選者」。維西說他對拜登的疑慮，也是美國公眾和民主黨內部的疑慮，難以相信拜登能從首輪辯論的災難表現谷底反彈。

雖然愈來愈多民主黨眾議員們反對拜登繼續參選，但也有許多參議員仍然挺拜，費特曼（John Fetterman）和庫恩斯（Chris Coons）堅持拜登應該繼續參選，並且他們會雙倍支持他。然而當被問及對拜登狀況的討論是否已經結束，庫恩斯也坦承，「還沒有」。

