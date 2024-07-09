　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

秘魯雪融露出「木乃伊」　竟是失蹤22年美籍登山家

▲▼2016年秘魯瓦斯卡蘭國家公園（Huascaran National Park）的圖科冰川（Tuco glacier）。（圖／達志影像／美聯社）

▲2016年瓦斯卡蘭國家公園的圖科冰川（Tuco glacier）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社利馬8日綜合外電報導

警方今天表示，一名美籍登山家在失聯22年後，遺體在秘魯一處積雪覆蓋的山頂上被找到，其遺體因冰凍而保存完好，如今受氣候變遷引發的冰融而重見天日。

法新社報導，時年59歲的史塔姆夫爾（William Stamfl）於2002年6月在攀登秘魯瓦斯卡蘭山（Huascaran）時，登山隊遭遇雪崩受掩埋而失蹤。瓦斯卡蘭山海拔逾6700公尺，當年的搜救行動遍尋無果。

秘魯警方表示，史塔姆夫爾的遺體因冰雪融化而暴露在安地斯山脈中布蘭卡山脈（Cordillera Blanca）瓦斯卡蘭山上。根據警方公布的照片，史塔姆夫爾的遺體連同衣服、皮帶和靴子等配件都因冰寒氣候而保存良好。

警方在其遺物中找到一本保留完整的護照，得以確認遺體身分。

瓦斯卡蘭山與卡尚山（Cashan）山頂覆蓋著白雪，是秘魯東北部的群山之一，長久以來深受世界各地登山愛好者歡迎。

今年五月，一名以色列登山者在失蹤近一個月後遺體也在該地區被找到。上個月，一名經驗豐富的義大利登山家在嘗試攀登安地斯山脈另一座山峰時墜落身亡。

 
ET快訊
午後雷雨區擴大！明起3天最劇　「下最猛地區」曝
快訊／江坤俊道歉再發聲「我絕無性騷」！　聲明全文曝光
快訊／瓊斯盃出賽費爭議延燒　籃協再發聲
快訊／雨彈夜襲！11縣市大雨特報
快訊／唐治平拒認母屍批荒謬　檢警後續動作曝
快訊／三重女「胸腹頸背中刀」渾身血倒浴室　命危搶救中
雨炸新北！浮洲車站周圍水淹半個輪胎深
快訊／鄭文燦再度交保　檢方抗告卷證「最速件」今晚送高院

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全球最乾燥沙漠綻放「紫色花海」　聖嬰現象重現9年前奇景

近百人洗劫超商40分鐘「整間被搬空」！　美警9小時後才趕到

未婚男友想去泰國鬆一下！韓女「想起大麻味」嚇壞：敢去就退婚

日本與北約擬設專線交流機密情報　強化安保合作

秘魯雪融露出「木乃伊」　竟是失蹤22年美籍登山家

日本7天19人「熱死」！猛暑籠罩全國　9千人緊急送醫

地鐵拍AV！女優激戰2男「月台嗨到車廂上」　人體噴泉逼走乘客

尹錫悅訪美首日抵達檀香山　將前往美軍印太司令部

日本海鷹8死事故　調查報告指「警監與高度管理疏失」

奧運在即！巴黎機場員工「獎金喬不攏」　預告開幕前一周罷工

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

躲貓貓找不到弟位置　姊出陰招他秒曝光XD

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

槍手躲騎樓埋伏林士傑　犯後原路折返拔腿逃！

奪命8秒！射殺女議員父 雙槍男正面曝｜20240708 ET午間新聞

21輛重機車隊下山驚見超急泥流　30分鐘驚險騎水中！

男粉絲虧短今「去養傷退休」　惹怒小S..轟他：麻煩你出去！

全球最乾燥沙漠綻放「紫色花海」　聖嬰現象重現9年前奇景

近百人洗劫超商40分鐘「整間被搬空」！　美警9小時後才趕到

未婚男友想去泰國鬆一下！韓女「想起大麻味」嚇壞：敢去就退婚

日本與北約擬設專線交流機密情報　強化安保合作

秘魯雪融露出「木乃伊」　竟是失蹤22年美籍登山家

日本7天19人「熱死」！猛暑籠罩全國　9千人緊急送醫

地鐵拍AV！女優激戰2男「月台嗨到車廂上」　人體噴泉逼走乘客

尹錫悅訪美首日抵達檀香山　將前往美軍印太司令部

日本海鷹8死事故　調查報告指「警監與高度管理疏失」

奧運在即！巴黎機場員工「獎金喬不攏」　預告開幕前一周罷工

說造LNG船恐成爛攤子　陽明指前十大航商六成新船選LNG

新興6月營收年增四成　Q2加賣船利益EPS估較Q1倍增

去年受傷錯過經典賽　陳子豪看12強：沒有守備難入選

拼命抹精華頭髮卻依舊稀疏？你可能有「後疫情頭皮當代病」

江坤俊道歉再發聲「我絕無性騷」！　聲明全文曝光

快訊／台中霧峰烤漆工廠起火！黑煙沖天火舌狂竄　1人燒傷送醫

快訊／瓊斯盃出賽費爭議　張承中：籃協男、女籃都挺

台灣銘板上半年營收年增10%！看好旅遊旺季換卡潮　擴大冷錢包版圖

快訊／齒模確認是唐媽媽！唐治平拒認批荒謬　檢警後續動作曝

快訊／新北女「胸腹頸背中刀」渾身血倒浴室　命危搶救中

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

韓廉航波音737「機體異常」　急轉降桃機

諾貝爾獎作家孟若「縱容丈夫性侵女兒」　

北韓女主播「站第1排」看槍決！隔日詭暴斃

4歲法鬥「飛機上熱死」　飼主控1規定害死牠

首屆AI小姐出爐！　擊敗1500位佳麗奪冠：我真的很興奮

台積電市值一度破兆！　美股收紅、那指標普寫新高

中國網紅在靖國神社噴紅漆　日本警成功逮人

地鐵拍AV　女優激戰2男變「人體噴泉」

年邁寡婦被孫兒指控是巫師「活活燒死」

戶外飆40度高溫　男用熱車4小時烤出麵包

3萬英呎高空乘客鬥毆　緊急降落被趕下機　

曾挑戰一周只吃7-11　澳洲YTer去世

日本40度高溫　專家：不開冷氣恐危害生命

「滾回家」巴塞隆納反觀光遊行　2女對無辜觀光客射水槍

更多熱門

相關新聞

開山首例　中國籍58歲男登富士山身亡

開山首例　中國籍58歲男登富士山身亡

富士山的登山步道今年7月1日開放，但才開放一週就發生了一起意外死亡事件，有一名58歲的中國籍男性登山客在山梨縣的登山道路上失去意識，緊急送至8合目救護所仍宣告不治，成為富士山開山以來的首起死亡案例。

2024恐成史上最熱一年！

2024恐成史上最熱一年！

林口翹家少女「至少接觸7男1女」　警朝略誘罪偵辦

林口翹家少女「至少接觸7男1女」　警朝略誘罪偵辦

今年6月創史上最熱！專家：全球地表溫度大幅打破紀錄

今年6月創史上最熱！專家：全球地表溫度大幅打破紀錄

駁斥氣候委員會「疊床架屋」　彭啓明：自己沒有擁核或反核立場

駁斥氣候委員會「疊床架屋」　彭啓明：自己沒有擁核或反核立場

關鍵字：

登山失蹤秘魯冰川氣候變遷全球暖化瓦斯卡蘭山HuascaranWilliam Stamfl

讀者迴響

熱門新聞

下班後吃喝江坤俊異性緣佳　一張圖戳破「每天都回家」說詞

即／失蹤少女找到！7夜住在不同男家中

唐治平拒認母屍　比對齒模「就是唐媽媽」

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

頭城3600坪神秘「阿拉伯宮」求售　豪奢內裝照曝光

林士傑曾混江湖綽號「土雞仔」：動不動就要輸贏

42歲嚴立婷宣布暫離台灣！

學生妹暑假酒店海撈！　26歲的她被嫌老：收入超狂難上岸

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

iPhone用戶注意！蘋果訊息遭假冒　一點「帳號秒被盜」

快訊／確定了！00940配0.05元　94萬股民盼不到調高

美髮色人妻偷吃國小同學！摩鐵開房噴他滿身

吳桐潭告別式現場曝！36勞斯萊斯+108阿法送行

不是小泡芙！台灣「1零食」全場日本人驚艷

小心走在路上就被罰15萬　萬安47規劃一次看！告警簡訊增新功能

更多

最夯影音

更多

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

躲貓貓找不到弟位置　姊出陰招他秒曝光XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面